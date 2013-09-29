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Politika

Hüseyin Çelik: Yanlış yapan birileri çıktığında onun kafasını koparıyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, katıldığı toplantıda iktidarları döneminde ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet olaylarına değindi

29 Eylül 2013 22:56

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, İl Özel İdare Çok Amaçlı Solonu'nda AKP Amasya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Çelik, iktidarları döneminde ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet olaylarına değindi. Çelik, "Allaha hamd olsun, bu kadar uzun süre iktidarda kalıp da şaibesiz, yolsuzluksuz, rüşvetsiz, pisliksiz kalabilen bir iktidar var mı? Zaman zaman yanlış yapan birileri çıktığında biz derhal onun kafasını koparıyoruz" dedi.

"Biz diyoruz ki bizim cumhuriyetimiz demokratik bir cumhuriyet olsun" diyen Çelik, şunları kaydetti: "Yeryüzünde 5 çeşit cumhuriyet var. Baskıcı, totaliter cumhuriyetler var. Sosyalist cumhuriyetler var. Din esaslı cumhuriyetler var. Bürokratik cumhuriyetler var bizim ki gibi. Bir de demokratik cumhuriyetler var. Yani milletin iradesi mi söz sahibi olacak, yoksa sivil ve askeri bürokrasi mi söz sahibi olacak. Buna karar vermemiz lazım. 'Türkiye gerçek manada demokratik bir cumhuriyet olacak' diyoruz. Yani bürokratik cumhuriyetten demokratik cumhuriyete geçerken sancılar yaşanıyor. Birilerinin karnına sancı girmiş. Yani tırtıl kelebeğe dönüşüyor. Tırtıl çok iticidir. Bürokratik cumhuriyet tırtıl kadar iticidir ama bütün kelebekler tırtıldan çıkar. Biz kelebek güzelliğinde bir domakratik cumhuriyet oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için kurulduğumuz günden beri bize tuzaklar kuruyorlar ama halkımız bunu yemedi."

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre sandıkta aradığını bulumayanların, amacına ulaşamayanların 'acaba sokakta bu işi halledebilir miyiz' düşüncesine kapıldığını ifade eden Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Baktılar sandıkta AK Parti'yi yenmek mümkün değil. 7 kere sandık gitti halkın önüne 5'i seçim. 2'si referandum, millet, 'biz bu ekibe inanıyoruz' dedi. Sandıkta aradığını bulumayanlar, sandıkta amacına ulaşamayanlar 'acaba sokakta bu işi halleder miyiz' derdine düştüler. Şu gezi eylemleri filan varya. Bunlar öyle sıradan tesadüfi spontane şeyler felan değil arkadaşlar. Bakın gezi olaylarının başlangıcı olan mayıs ayının sonunu söylüyorum size, Türkiye nereye geldi, birileri bize kendi içimizdeki insanlar eliyle hangi çelmeyi taktı, özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çelik, şunları kaydetti: "Biz 11 yıldır iktidadayız. Biz belediyelerde de Türkiye'nin yüzde 60'nı idare ediyoruz. Fakat bu yüzde 60, yüzde 75'lik nüfusa karşılık geliyor. Allaha hamd olsun, bu kadar uzun süre iktidarda kalıp da şaibesiz, yolsuzluksuz, rüşvetsiz, pisliksiz kalabilen bir iktidar var mı? Zaman zaman yanlış yapan birileri çıktığında biz derhal onun kafasını koparıyoruz. Fakat Kılıçdaroğlu ağzını açıyor, 'bunlar haramzadedir, çaldılar çırptılar'. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız destanlar yazmış. Ne dediyse adam mahkemeye verdi, habire ondan para alıyor, sucuk dağıtıyor. Bunlar bize niye yolsuzluk yapıyorsunuz diyorlar biliyor musunuz? Ben sırrını keşfettim. Anadan doğma iki kör beraber aynı tabakta sarma yiyormuş. Biri diğerine demiş ki oğlum demiş çift çift yeme. Demiş ben kör sen kör benim çift çift yediğimi nereden biliyorsun? Demiş ki çünkü ben öyle yapıyorum. Şimdi bunlar şöyle hesap yapıyor, 'bu imkanlar bizim elimizde olacaktı ki...' İnsan kendisi neyse başkasını da öyle değerlendiriyor" diye konuştu.

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