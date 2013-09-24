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Politika

Hüseyin Çelik: PKK ister silaha yeniden sarılsın

AKP Sözcüsü Çelik: Demokratikleşme paketi halkımızın talebidir. Sayın Bahçeli çok iyi bilsin ki bu paket Hükümet-Kandil-İmralı üçgeninde hazırlanmış bir paket değildir

24 Eylül 2013 21:47

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, MYK toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ak Parti 50,6" olarak verdi.  Derbide yaşananlara da değinen Çelik, "Hükümetimiz sporu siyasallaştırmakla suçlanıyor. Biz kesinlikle spora siyasetin bulaşmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. Sporu siyasetin ideolojinin dışında tutmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle;

6-12 Eylül tarihleri arasında yaptırdığımız son kamuoyu araştırmasında şu sonuçlar elde edildi:
Ak Parti 50,6
CHP24,1
MHP 14,3
BDP 7,1
Biz her ay farklı bir araştırma şirketine kamuoyu araştırmaları yaptırıyoruz. Ak Parti’nin oy oranları Temmuzda 51,6, Ağustos’ta 50,9 olmuştu. Bütün bu kamuoyu araştırmalarında görülen sonuç şudur AK Parti 50-52 arasında görülmektedir. Geçen günlerde bir araştırma yayınlandı. Oy oranları itibarıyla Türkiye’nin en istikrarlı partisi CHP çıkmıştı. CHP’nin istikrarlı olduğu başka alanlar da var. 63 yıldır iktidara gelememe, statükocu olma gibi istikrarlı yönleri de var.

 

Demokratikleşme paketi

 

Demokratikleşme Paketi tartışılmaya devam ediliyor. Bu paket halkımızın talebidir. Sayın Bahçeli çok iyi bilsin ki bu paket Hükümet-Kandil-İmralı üçgeninde hazırlanmış bir paket değildir.

Tamamen demokratik yöntemlerle bu paketi hazırladığımızı bilmenizi isterim. Seçmene giderken bize destek verirseniz bunları yapacağız demişiz. Şu anda Sayın Başbakan’ın açıklayacağı demokratikleşme paketi kimsenin duymadığı bilmediği şeyler elbette değildir.

Bu Ak Parti hükümetinin teklifidir. Bu tasarıya dönüştürülerek de Meclis’e getirilebilir. Başbakan’ın açıklamasından sonra bunların uzun değerlendirmesi olacaktır. PKK ister silaha yeniden sarılsın. Teröre isterse yeniden döndün. İster katliam yapsın böyle bir şey istemeyiz ama ne yaparsa yapsın biz vatandaşlarımızın kültürel haklarını verme konusunda hiçbir zaman vatandaşlarımızın temsilcisi olarak PKK’yı muhatap görmedik.

Hiçbir şekilde PKK’nın merhametine bırakma durumumuz yoktur. Bu paketin çözüm sürecine katkı vermesini temenni ediyoruz. Bu demokratikleşme paketi Türkiye’nin ihtiyacıdır.

 

Avrupa'nın vize kararı

 

Bugün çıkan karar çifte standartlı bir karardır. Hizmet alanlar ve hizmet verenler şeklinde bir karara almışlar. Bu karara katılmadığımızı haksız bir kara olduğunu belirtmek isterim.

 

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