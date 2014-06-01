Hüseyin Çelik: PKK bu süreci zehirlemesin

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “PKK’nın kendisi de bu süreci zehirlemesin ben Hakkari’den sesleniyorum. PKK’nın uzantısı olan siyasi partilerde büyük bir sorumluluk içersinde hareket etsinler. Temsilcilerinin son günlerde verdikleri mesajlar gerçekten halkımızı çok büyük bir şekilde rahatsız ediyor” dedi.

Çelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile birlikte geldiği Hakkari’de Halife Devriş Mahallesi’nde inşa edilecek olan 24 derslik 'Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 320 kişilik öğrenci pansiyonu' temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Çelik, "Hakkari’de üniversite bir hayal idi ama şimdi gerçek oldu. İl ve ilçe bazında yüzme havuzlarından kapalı ve açık spor salonlarına kadar, eğitim ve sağlıkta hiçbir şeyi esirgemedik. Sayın Başbakanımız da buralara gelip hastanelerin açılışını yaptı. Bakın artık bütün sınırlar açıldı gönül köprüleri kuruldu. Sınır kapıları için TOBB heyeti, 8-13 Haziran tarihlerinde sınır kapılarında bir inceleme yapacaktır. Bunu da burada müjdesini vermek istiyorum inşaat edilecek binaların yeri belirlenecektir. Bunları özel sektörle birlikte gönül birliği içerisinde yapacağız” dedi.

‘PKK bu süreci zehirlemesin’

Hüseyin Çelik, "PKK’nın kendisi de bu süreci zehirlemesin ben Hakkari’den sesleniyorum. PKK’nın uzantısı olan siyasi partilerde büyük bir sorumluluk içersinde hareket etsinler. Temsilcilerinin son günlerde verdikleri mesajlar gerçekten halkımızı çok büyük bir şekilde rahatsız ediyor. Ben diyorum ki Türkiye 780 bin kilometre karelik topraklardan oluşmaktadır. Bu memleketin her karış toprağı bizim için aynı derecede önemlidir. Biz kardeşliğimizi bozanlara fırsat vermeyeceğiz. Türkçü ve Kürtçü bölücülere de fırsat vermeyelim. Kardeşliğimize zarar verenleri elimizin tersi ile kenara itelim. Kavganın ve çatışmanın olduğu yerde barut kokusunun olduğu yerde kalkınma, gelişme ve değişme olmaz. Şuanda içerisinde bulunduğumuz bu çatışmasızlık durumunun farkında olalım, ama çatışmasızlıktan da birileri şımarmasın, birileri de devletin güvenlik güçlerinin sabrını zorlamasın. Herkes güvenlik güçleri korucular, polis asker bu çözüm sürecine zarar vermeme adına elinden gelen hassasiyeti gösteriyor. Ama birileri bu hassasiyeti bu nezaketi, bu sorumluluk duygusunu devletin ve güvenlik güçlerinin zaafı olarak değerlendirirse çok büyük hata yapmış olur. Bu hataya kimse düşmesin. Ben Hakkarililerin içinde çıkan bir hemşerileri olarak sizlerle olmak ve hizmetleri ayağınıza getirmekten büyük bir şeref duyuyorum” şeklinde konuştu.