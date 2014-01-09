İşte Başbakan Erdoğan'ın mal varlığı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığının Başbakanlık sitesinde yazdığını belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine cevap verdi. Çelik, "Biz getirip de Sayın Kılıçdaroğlu'na verecek değiliz mal beyanımızı, Başbakanlık.gov.tr'ye girin Başbakan bölümüne tıklayın ve mal varlığını görün" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında, "Başbakan çıkıp mal varlığını açıklayabiliyor mu?" diye sormuştu. Erdoğan'ın mal varlığı ile ilgili açıklama ise AKP'li Hüseyin Çelik’ten geldi.

Hüseyin Çelik konu ile ilgili şu şekilde konuştu:

"Başbakan çıkıp mal varlığını açıklayabiliyor mu diyor. Başbakanlığın sitesine lütfen girin. Başbakan bölümünü tıklayın. Başbakan özgeçmişinin altına koymuş ve sürekli güncelleniyor. Başbakan, başbakan olduğundan beri var. Her milletvekilliği döneminin başında her vekil mal beyanını meclise verir. Biz getirip de Sayın Kılıçdaroğlu'na verecek değiliz mal beyanımızı. Hangi kuruluş isterse alıp öğrenebilir. Bütün halka çağırda bulunuyorum. Başbakanlık.gov.tr'ye girin Başbakan bölümüne tıklayın ve mal varlığını görün."

Başbakanlık sitesinde Başbakan Erdoğan’ın malvarlığı aynen şu şekilde:

Mal Beyanı

16 Haziran 2011 tarihi itibariyle Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mal beyanı aşağıda sunulmuştur.

A - Taşınmaz Mal Bilgileri

Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa (Maliyeti 10 bin TL)

B - Banka ve Menkul Değerler

Banka hesaplarında toplam 3.390.384 TL, 25.000 £, 199.867 $

C- Alacaklar

500.000 TL