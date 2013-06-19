Hüseyin Çelik: Kimse bizden sosyal medyada yasaklama beklemesin

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Gezi Parkı olaylarının ardından sosyal medya ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki tartışmalara açıklık getirdi. Çelik, "Kimse bizden yasaklama beklemesin. Medeni ülkelerde bu iş nasıl kayıt altındaysa öyle olacak" dedi.

Gezi Parkı olayları başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, "Medeni dünyanın tersine bir yol izlemeyiz ama elbette sosyal medyaya dair bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yazılı medyanın, görsel medyanın bir etiği vardır ve herkesin buna uyması istenir. Peki sanal medyada her istenilen yapılsın mı? Sanal medya da medyanın bir başka koludur" dedi. TGRT yayınında konuşan Çelik şöyle devam etti:

'Twitter'ı öper başımıza koyarız ama'

"Bir kere biz Avrupa Birliği standartlarına aykırı bir şey yapmayız. Medeni dünyada nasılsa, batılı dünyada nasılsa, bu konuda uzmanlar çalışacaklar. Sayın Başbakan Twitter için baş belası dedi. Sayın Başbakan’ın 3 milyon takipçisi var. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Türkiye’deki en büyük Twitter kullanıcılarından. Kastettiği medyanın kendisi değil kullanım şekli. Twitter’ı bir paylaşım, sosyalleşme aracı olarak kullanırsanız, bir demokratik tepki koymak için kullanırsanız biz bu Twitter’ı öper başımıza koyarız ama akla hayale gelmez iftiraların, hakaretlerin merkezi haline gelirse..."

'Yalan rüzgarı'



"Gezi Parkı olayı ilk başladığında, 'Burada AVM yapılacak ve Bülent Arınç Bey’in oğlu da buranın ortağıdır' denildi. Yalan rüzgârı bununla başladı. İnsanların kininin, öfkesinin ortaya çıkması için ellerinden ne gelirse yaptılar. Sayın Başbakan’ın bela diye nitelendirdiği budur. Arı dünyanın en iyi mühendisidir. Bal yapar. Onun gibi bal yapabilen mühendis yoktur ama arıya hayt huyt ederseniz de arı zehirli bir böcektir, sizi sokar, hatta öldürür. Hem sanal medya ile ilgili hem sosyal medya ile ilgili dünyadaki örneklerine bakarak bir düzenleme yapacağız. Bunları bir zapturapta almak için bir şeylerin yapılması gerekiyor. Kredi kartı mağdurları gibi. Bu iş öyle bir noktaya geldi ki bir süre sonra bu iş tıkanıyor. Kredi kartı çok büyük bir nimettir ama ona bazı tahditler gelmezse sosyal patlamalara yol açar."

'Çin bile yasaklayamıyor'

"Sosyal medyada batılı ülkelerdeki gibi bir denetime alınmalıdır. Yasak söz konusu değil. Bizi Çin’le karşılaştırıyorlar herhalde. Çin bile yasaklayamıyor. Öyle bir şey söz konusu değil. İnsanlar şu peşin hükümlerinden kurtulsunlar. Sadece boş vakitlerimde kullanmama rağmen benim 230 bine yakın takipçim var. Bizim kendi gençlik kollarımız aktif sosyal medya kullanıcısıdır. Bu olaylar daha başlamadan önce, biz yenilikleri çok iyi takip eden bir partiyiz, bunun üzerine eğilmiştik. Kimse bizden sürpriz filan da beklemesin, yasaklama da beklemesin. Medeni ülkelerde bu iş nasıl kayıt altındaysa öyle olacak."