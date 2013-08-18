Hüseyin Çelik: İslam İşbirliği Teşkilatı Mısır'da darbeye sessiz kaldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, seçilmesi için Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan'ın büyük çaba harcadığı İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu'nu darbeye sessiz kaldığı için sert bir şekilde eleştirdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Çelik, "İhsanoğlu'nun ne iş yaptığını bilen var mı? Bu zat, darbeden sonra Mursi'yi suçlamıştı" ifadesini kullandı.

Ekmelettin İhsanoğlu'nun İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri seçilmesi için Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın büyük çaba harcadığını belirten Çelik, "Hatırladıkça 'yazık' diyorum" şeklinde tweet attı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nı "Darbeye sessiz kalmakla" suçlayan Hüseyin Çelik, "Teşkilat, böyle günlerde sesini yükseltmeyecek de ne zaman yükseltecek? Yoksa teşkilatta herkes parası kadar mı etkin?" ifadesini kullandı.