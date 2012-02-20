T24 LogoT24 Logo
Politika

Hüseyin Çelik: Cemaat devlete sızmış, buna kargalar güler

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ,MİT Kanunu düzenlemesine ve cemaatin devlete sızma iddialarına yanıt verdi...

20 Şubat 2012 17:43

 

T24 - MİT Yasası'yla ilgili eleştirileri değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Savcı Başbakan'dan izin istemiş olsaydı, yetki aşımına gitmeseydi bir problem olmayacaktı'' dedi. Cemaatin develete sızdığı iddialarına da değinen Çelik, ''Bu kanunlar kuluçka süresi değildir... Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış bunlar kargaları güldürür'' ifadelerini kullandı. 
 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in NTV'deki açıklamalarından satır başları:
 

'Savcı yetkisi aşmasaydı sorun omazdı' 

 
 
"Başbakan'a padişahlık yetkisi verildi demek banal. Bu yetki münhasıran yetki Başbakan'a verilmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu yanlış bir algıdır. Başbakan'daki yetkiyi tanımlamak padişah yetkisi mi vermek? Bu nasıl bir şeydir. MİT'te yanlış olmaz diye bir şey yok. Hrant Dink olayında iki kişinin adı isimleri geçti. Başbakan soruşturma izni verdi ve iki MİT mensubu yargılanıyor. Savcı bunlarla ilgili olarak Başbakan'dan izin istemiş olsaydı, yetki aşımına gitmeseydi bir problem olmayacaktı. Yerindelik denetimi yapamazsınız. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecektir. Giderse gitsin, CHP'nin ihtisas alanı bu."
 
 

Cemaat-AKP çatışması

 
 
Cemaatla hükümet arasında çatışma olduğu iddialarını yorumlayan Çelik, "Cumhurbaşkanı hemen onayladı dendi. Ahmet Necdet Sezer, engelleme çabasının devamı olarak 15 gün bekletiyordu. Kanunun bu süre bütün kanunlar için kuluçka süresi değildir. Zaman kaybettirmenin kimseye faydası yoktur. Detaylı bir kanun gelir. Cumhurbaşkanı bunu uzun boylu inceleyebilir. 1 maddelik meselede 15 gün kuluçkaya oturtması gerekmiyor. İnsan kendisine ait olan bir şeyi ele geçirir mi?  Oraya sızmış, buraya sızmış bu nem mi? Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış bunlar kargaları güldürür" dedi. 
 
 
 

'Dink davasında hatalar oldu' 

 
 
Çelik, DDK'nın Dink raporuna da değindi. Çelik şunları kaydetti: "Trabzon'dan başlayan serüvende birçok hatanın, kusurun olduğunu biliyoruz. DDK tarafından tespit edilmesi hukukun tecellisi için önemli bir adımdır. Bunun temyiz aşaması görülüyor. Bu tespitler ilgili makamlara iletildiği zaman bunları yeniden incelenir."
 
 
 

'Erdoğan bu hafta İstanbul'da' 

 
 
Hüseyin Çelik, Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili olarak "Başbakan'ın sağlık durumu gayet iyi. Çalışmaya devam ediyor. 1 saat önce telefonla görüştüm. Bu hafta İstanbul'da olacak ama faaliyet gösterecek. Önümüzdeki haftadan itibaren Ankara'da olacak. Mesaisine İstanbul'dan devam edecek" dedi. 
 
 
 
 

ETİKETLER

hüseyin çelik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24