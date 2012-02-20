Hüseyin Çelik: Cemaat devlete sızmış, buna kargalar güler

T24 - MİT Yasası'yla ilgili eleştirileri değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Savcı Başbakan'dan izin istemiş olsaydı, yetki aşımına gitmeseydi bir problem olmayacaktı'' dedi. Cemaatin develete sızdığı iddialarına da değinen Çelik, ''Bu kanunlar kuluçka süresi değildir... Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış bunlar kargaları güldürür'' ifadelerini kullandı.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in NTV'deki açıklamalarından satır başları:

'Savcı yetkisi aşmasaydı sorun omazdı'

"Başbakan'a padişahlık yetkisi verildi demek banal. Bu yetki münhasıran yetki Başbakan'a verilmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu yanlış bir algıdır. Başbakan'daki yetkiyi tanımlamak padişah yetkisi mi vermek? Bu nasıl bir şeydir. MİT'te yanlış olmaz diye bir şey yok. Hrant Dink olayında iki kişinin adı isimleri geçti. Başbakan soruşturma izni verdi ve iki MİT mensubu yargılanıyor. Savcı bunlarla ilgili olarak Başbakan'dan izin istemiş olsaydı, yetki aşımına gitmeseydi bir problem olmayacaktı. Yerindelik denetimi yapamazsınız. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecektir. Giderse gitsin, CHP'nin ihtisas alanı bu."

Cemaat-AKP çatışması

Cemaatla hükümet arasında çatışma olduğu iddialarını yorumlayan Çelik, "Cumhurbaşkanı hemen onayladı dendi. Ahmet Necdet Sezer, engelleme çabasının devamı olarak 15 gün bekletiyordu. Kanunun bu süre bütün kanunlar için kuluçka süresi değildir. Zaman kaybettirmenin kimseye faydası yoktur. Detaylı bir kanun gelir. Cumhurbaşkanı bunu uzun boylu inceleyebilir. 1 maddelik meselede 15 gün kuluçkaya oturtması gerekmiyor. İnsan kendisine ait olan bir şeyi ele geçirir mi? Oraya sızmış, buraya sızmış bu nem mi? Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış bunlar kargaları güldürür" dedi.

'Dink davasında hatalar oldu'

Çelik, DDK'nın Dink raporuna da değindi. Çelik şunları kaydetti: "Trabzon'dan başlayan serüvende birçok hatanın, kusurun olduğunu biliyoruz. DDK tarafından tespit edilmesi hukukun tecellisi için önemli bir adımdır. Bunun temyiz aşaması görülüyor. Bu tespitler ilgili makamlara iletildiği zaman bunları yeniden incelenir."

'Erdoğan bu hafta İstanbul'da'

Hüseyin Çelik, Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili olarak "Başbakan'ın sağlık durumu gayet iyi. Çalışmaya devam ediyor. 1 saat önce telefonla görüştüm. Bu hafta İstanbul'da olacak ama faaliyet gösterecek. Önümüzdeki haftadan itibaren Ankara'da olacak. Mesaisine İstanbul'dan devam edecek" dedi.