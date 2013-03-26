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Politika

Hüseyin Çelik: Çekilme yasasız da olabilir, Başbakan’ın sözü yeterli

Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan’ın, PKK’lıların sınır dışına çekilmeleri esnasında herhangi bir müdahale ile karşılaşmayacaklarını çeşitli vesillerle taahhüt ettiğini ve bunun da “yeterli olduğunu” söyledi

26 Mart 2013 13:34

AKP'li Hüseyin Çelik, PKK’lıların sınır dışına çekilmesiyle ilgili hukuki bir engel bulunmadığı için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın bir televizyon kanalında PKK’lıların sınır dışına çıkışı ile ilgili söyledikleri hakkındaki tartışmalar sürüyor.

Taraf gazetesinden Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, “PKK’lıların sınır dışına çekilmesi ile ilgili kanuni bir engel bulunmadığına göre, konuyla ilgili bir yasal düzenleme yapılmasına da gerek yoktur. Böyle bir çalışma da zaten söz konusu değil” dedi.


Başbakan’ın sözü yeterli


Başbakan Erdoğan’ın, PKK’lıların sınır dışına çekilmeleri esnasında herhangi bir müdahale ile karşılaşmayacaklarını çeşitli vesillerle taahhüt ettiğini ve bunun da “yeterli olduğunu” kaydeden Çelik şöyle konuştu:

“Bugüne değin siyasal iktidarın, hükümetimizin inisiyatifinde devletin ilgili kurumları çözüm sürecinin ayrıntılarıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Gelinen aşamada da PKK’lıların sınır dışına çekilmeleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Ancak silahı bırakıp Türkiye’ye gelmek isteyen PKK’lılarla ilgili, mevcut pişmanlık ve eve dönüş yasalarının ihtiyaca, sürece uygun düşmediğine karar verilirse bir gözden geçirme olabilir. Ötesi, PKK’yı meşrulaştırmak anlamına gelir.”


Her türlü talep tartışılabilir


AKP Sözcüsü Çelik, Atalay’ın konuyla ilgili sözlerini şöyle değerlendirdi: “Sayın Bakan silahların sustuğu bir dönemde, her türlü görüşün parlamentoda tartışılabileceğini söylüyor. Yoksa sınır dışına çekilme ile ilgili bir yasal düzenleme yapıyoruz demiyor. Doğrusu da budur. Muhalefet partilerinin içinde farklı talepleri olanların ağzına biber sürecek değiliz. Herkes fikrini söyler, yasal ve meşru usullerle her şey konuşulur.”

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