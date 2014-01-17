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Hüseyin Çelik, 'Allah'ın vasıflarını taşıyan lider' sözüne 'dil sürçmesi' dedi

AKP Düzce Milletvekili Fevai Aslan'ın Başbakan Erdoğan için 'Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde taşıyan lider' nitelemesine Hüseyin Çelik'ten açıklama geldi

17 Ocak 2014 16:32

AKP Düzce Milletvekili Fevai Aslan, Başbakan Tayyip Erdoğan için “Bugün Türkiye’de Allahu Teala’nın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var” deyince dikkat çekti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de Twitter hesabından açıklama yaparak Arslan'ın dilinin sürçtüğünü iddia etti.

Hüseyin Çelik, Twitter hesabından şunları yazdı:

''Düzce Mv.miz Sn.Fevai Aslan'ın bir konuşmasında, dil sürçmesiyle söylediği bazı sözler, fazlasıyla istismar edilmektedir. İşin aslı şudur:

Sn. Fevzi Aslan'la görüştüm. Sn. Başbakan'la ilgili olarak "Allah'ın hoşnut olduğu " nitelemesi yapmak istemiş. Aksi takdirde "Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde taşıyan lider" nitelemesini kimin için yaparsanız yapın bu kişiyi küfre götürür. Bırakın İmam Hatip mezunu olan Sn. Fevai Aslan,  herhangi bir bir Müslüman bile bunun böyle olduğunu bilir.''

Hüseyin Çelik'in Twitter hesabından yayımladığı mesajlar şöyle: 

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