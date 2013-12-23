Hüseyin Çapkın: Birileri bize çarptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden alınarak Merkez Valisi olarak atanan Hüseyin Çapkın, "Görevden alındığıma şaşırmadım. Çok koşan, birilerine çarpar. Biz birilerine çarpmadık ama birileri bize çarptı. Yorulduk ama şu anda takdir-i ilahi bu. Takdir edilen duruma rıza göstermekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bursa’dan yayın yapan Ekometre Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sertalp, dünkü yazısında, Bursa Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde tanıştığı Çapkın’la son görevden alınmasını telefonla konuştuğunu belirtti.

Sertalp’ın yazısına göre Hüseyin Çapkın, kendisinin görevden alınmasına neden olan operasyondan haberdar olmamasıyla ilgili, "Savcı böyle bir operasyon yürüttüğü vakit emniyetin ilgili birimini bloke eder, tamamen kendisinin emri altında operasyon yürütür. Yasalara göre haberdar olmamamız normal" dedi.

Çapkın, görevden alınmasıyla ilgili de şöyle dedi:

"Devletimiz için Hüseyin Çapkın feda olsun. Çok koşan birilerine çarpar. Biz birilerine çarpmadık ama birileri bize çarptı. Yorulduk ama şu anda takdiri ilahi bu. Takdir edilen duruma rıza göstermekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Omzundan bir yük kalktı. İstanbul’un yükünü sırtından indirmiş olmakla rahatladığımı, nefes aldığımı hissediyorum."