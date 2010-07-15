-HÜSEYİN ÇAĞLAYAN SERGİSİ İSTANBUL MODERN'DE İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Çağdaş sanatın ve modanın önemli temsilcilerinden Hüseyin Çağlayan'ın 1994-2010 yılları arasında ürettiği moda koleksiyonlarını, sanat ve film projelerini bir araya getiren ''Hüseyin Çağlayan: 1994-2010'' başlıklı sergi İstanbul Modern'de hafta boyunca görülebilecek. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB), organizasyonu ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının katkılarıyla İstanbul Moda Haftası 2010, İstanbul Moda Akademisi (IMA) ve Design Museum iş birliğiyle gerçekleşen serginin küratörlüğünü Donna Loveday üstlendi. Çağlayan'ın 1994 ile 2010 arasında ürettiği moda koleksiyonları, enstalasyonları ve filmleri bir araya getiren sergi, mimari, felsefe, bilim, tarih, antropoloji, biyoloji ve teknolojiden esinlenen sanatçının genetik, teknolojik ilerleme, yer değiştirme, göçmenlik ve kültürel kimlik gibi çeşitli alanlardaki düşüncelerini yansıtıyor. -ÇAĞDAŞ DANS-DRAMA PROJESİ ''BARBAROS''- İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün iş birliğinde ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İstanbul Şehir Tiyatrolarının desteğiyle hayata geçirilen çağdaş dans-drama projesi ''Barbaros'', Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yarın da sahnelenecek. Bakırköy Belediyesinin, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Bakırköy Kültür Sanat Yaz Festivali 25 Temmuza kadar devam edecek. Festival kapsamında ayrıca Yeşilköy Halk Dansları Derneğinin katkılarıyla 10. Uluslararası Yeşilköy Halk Dansları Festivali de yapılacak. Festivalde Yeşilyurt Belediye Parkı'nda 21 Temmuzda Bakırköy Gönüllü Çevreciler Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ve Bakırköy Belediyesi Trio Grubu konser verecek. -TÜRK VE ERMENİ GENÇLER AYNI SAHNEDE- Türkiye ve Ermenistan'dan 65 genç müzisyenden oluşan Türkiye-Ermenistan Gençlik Senfoni Orkestrası, yarın Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak. Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının desteğiyle gerçekleşecek konserlerde, orkestrayı şefler Nvart Andreassian ve Cem Mansur yönetecek. Yaşları 18 ile 23 arasında değişen konservatuvar kökenli genç müzisyenlerden oluşan Türkiye-Ermenistan Gençlik Senfoni Orkestrası, konserlerinde aralarında iki ülkenin bestecilerinin yapıtlarının da bulunduğu bir repertuvarı seslendirecek. Konser Beethoven'ın ''Egmont Üvertürü'' ile başlayacak, 18 yaşındaki genç kemancı Hande Küden'in solist olarak sahnede olacağı Ulvi Cemal Erkin'in ''Keman Konçertosu'' ile devam edecek. Konserin ikinci yarısında 22 yaşındaki genç kemancı Tigran Harutyunyan Aram Haçaturyan'ın ''Keman Konçertosu'' ile solist olarak seyircilerle buluşacak. Orkestra daha sonra Bizet ve Bedrich Smetana'nın eserlerini seslendirecek. -GRACE JONES KONSERİ- Etkileyici sesi ve çarpıcı sahne performansıyla tanınan, diskodan rocka, 70'lerden günümüze uzanan efsane şarkıcı Grace Jones, 17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali kapsamında ilk kez İstanbul'da sahne alacak. Emirates Havayolu sponsorluğundaki konser, yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek. Geçen yıl çıkardığı son albümü ''Hurricane'' ile bir kez daha dünyayı sarsan 62 yaşındaki Grace Jones, tarzıyla Lady Gaga ve Rihanna gibi pek çok ismin ilham kaynağı oldu. 80'lerin moda ikonu Grace Jones, İstanbul konserine 8 kişilik ekibiyle çıkacak. -AVEA HARBİYE AÇIK HAVA KONSERLERİ BAŞLIYOR- Avea ve Dünya Müzik ortaklığıyla düzenlenen Candan Erçetin'in müzik direktörlüğünü üstlendiği ''AVEA Harbiye Açık Hava Konserleri 2010'', 17-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğin açılış konseri Candan Erçetin'in 17 Temmuzda vereceği konserle başlayacak. Erçetin, 18 ve 20 Temmuzda da sevenleriyle buluşacak. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 21 Temmuzda, 40. yılını kutlayan Bülent Ortaçgil sahne alacak. Ortaçgil'e sanatçı dostları Akın Eldes/Serhat Ersöz, Birsen Tezer, Bulutsuzluk Özlemi, Candan Erçetin, Erkan Oğur, Ezginin Günlüğü, Feridun Düzağaç, Fuat Güner, Gürol Ağırbaş, Grup Gündoğarken, Jehan Barbur, Levent Yüksel, Mirkelam, Mor ve Ötesi, Pinhani, Yaşar ile Zuhal Olcay da eşlik edecek. Saz, söz ve ses ustası Neşet Ertaş, 22 Temmuzda, Açıkhava'nın büyülü atmosferinde türküleriyle müzikseverlere alışılmışın dışında bir deneyim yaşatacak. Açık hava konserlerinin kapanış konseri ise 23 Temmuz akşamı sıra dışı tarzı ve müziği ile dikkat çeken Hayko Cepkin ile Türkiye'de rock müziğinin başarılı performans gruplarından Gripin ile gerçekleşecek. Pop müziğinin divası Ajda Pekkan 20 Temmuzda Turkcell Kuruçeşme Arena'da konser verecek. Sanatçıya, şef Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası eşlik edecek.