Hüseyin Beşok: "Ne Milli Takım ne de kulüpler zarar görsün"

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, \"EuroLeague maçları ile milli karşılaşmaların çakışması tüm takımlar ve kulüpler için zorlu bir durum. İspanya maçımızın olduğu 29 Kasım\'da Darüşşafaka ve Maccabi\'nin EuroLeague sınavları var. Daçkalı milli oyuncular ve Wilbekin\'in milli takıma gelmesi haliyle sıkıntılı olacak. Efes, F.Bahçe ve Darüşşafaka ile sürekli iletişim halindeyiz. Milli takıma alacağımız oyuncuların kararını kulüplerimizle fikir alış verişinde bulunarak vereceğiz ki; ne milli takımımız, ne de kulüplerimiz zarar görsün\" dedi.

Hüseyin Beşok\'un Ribaund Dergisi\'ne verdiği röportaj şöyle...

\"Milli takımımız grupta tabii ki çok önemli bir avantaj yakaladı. Bu maçlara tüm takımlar gibi eksik çıkacağız; ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum. İspanya ve Karadağ maçları öncesi Türk oyuncuların, kendi takımlarında alacağı süreler ve sorumluluklar çok önemli. Buradan kazasız geçersek çok büyük bir avantaj yakalayarak, Çin\'deki Dünya Kupası için yolumuzu açmış olacağız.\"

\"MİLLİ MAÇ KADROLARI İÇİN SON GÜNE KADAR BEKLEYECEĞİZ\"

\"THY EuroLeague maçları ile milli karşılaşmaların çakışması tüm ülke ve kulüpler için çok zorlu bir durum. Bizim için de öyle... Bizim İspanya maçımızın olduğu tarih 29 Kasım\'da Darüşşafaka ve Maccabi\'nin EuroLeague karşılaşmaları var. Daçkalı milli oyuncular ve Scottie Wilbekin\'in milli takıma gelmesi haliyle sıkıntılı olacak. EuroLeague\'deki temsilcilerimiz Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Tekfen ile de sürekli iletişim halindeyiz. Ve o güne kadar bekleyerek, hangi oyuncuları Milli Takım\'a alabileceğimizin kararını kulüplerimizle fikir alış verişinde bulunarak vereceğiz ki; ne milli takımımız, ne de kulüplerimiz zarar görsün. Gerçekten zorlu bir periyot olsa da Ufuk Sarıca en iyi kadroyu oluşturarak İspanya ve Karadağ maçlarına çıkacaktır.\"

\"Federasyon olarak bizim için en önemli konu altyapılarımız. Altyapılarda bir dönem çok büyük başarılar ve iyi de bir jenerasyon yakalandı. Bu jenerasyonlar dönem dönem yakalanabiliyor, bunu biz sürekli hale getirmeliyiz. Altyapılarımızdan sürekli oyuncu yetiştirmeliyiz. Burada kulüplerimize de çok büyük iş düşüyor. Basketbol Gelişim Ligi\'nin kurulmasında amaç kulüpleri altyapıya teşvik etmekti. Süper Lig\'de birçok takımımızın altyapısı yoktu ve biz bunu inşa etmeye başladık.

Burada lokomotif kulüplerimizin yanına birkaç takım daha eklediğimiz takdirde bu, milli takımımıza da olumlu yansıyacak. Dönem dönem yakalanan jenerasyonları iyi kullanmak gerekiyor. Bu jenerasyonlar daha sık aralıklarla yakalanırsa ve süreklilik sağlanırsa, basketbolumuz daha iyi hale gelir. Altyapılara verdiğimiz önemle, milli takımlarımızla ileride büyük başarılar elde etmeyi planlıyoruz.\"

\"ÖMER FARUK\'A BAZI DEĞERLERİN ANLATILMASI LAZIM\"

\"Ömer Faruk, Türk basketbolu için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki o kendi kararlarını alıp, kendi yolunu çizebilir; ama Ömer Faruk\'a bazı değerlerin anlatılması lazım. Onun bizlerle olması, hem Türk Milli Takımı, hem de kendisi için önemli bir adım olacak. Biz bunun önemini Ömer Faruk\'a anlatmaya çalıştık... Bizim amacımız bu genç arkadaşımızı kaybetmek değil, kazanmak. Biz onunla temaslarımızı sürdüreceğiz. Ömer Faruk\'un kendi gelecek planlaması için ona yardımcı olmaya da çalışacağız. Ufuk Hoca\'nın dediği gibi ona kapılarımız her zaman açık. Her zaman temas halindeyiz ve ona destek vermeyi planlıyoruz. İnşallah onu Türk basketbolu ve milli takımımız adına kazanıp, ay yıldızlı forma altında mücadelesini sağlayacağız.\"

