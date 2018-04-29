Hüseyin Besli: Basın danışmanları kurumlarının dilidir

İSTANBUL, (DHA)-BASIN Danışmanları Platformu\'nun Darülaceze Kültür Merkezi\'nde düzenlenen toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Besli, \"Bir kurumun basın danışmanı, o kurumun dilidir ve bu bir gururdur\" dedi.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’nin ev sahipliğinde düzenlenen Basın Danışmanları Platformu toplantısı Platform Başkanı Vehbi Güleş’in konuşmalarıyla başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AK Parti İstanbul eski Milletvekili Hüseyin Besli ise onur konuğu olarak katıldı. Güleş, “Abdülhamid Han Hazretlerinin emri ile 123 yıl önce kurulan Darülaceze’de bir araya gelmek bizim için çok büyük mutluluk. Platformumuzu misafir ettikleri için Başta Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ağabeyimize, Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı’ya ve meslektaşımız Darülaceze Basın Danışmanı Nevzat Özkaya’ya teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Programa Darülaceze tanıtım filmi ve Sosyal Hizmet Şehri Darülaceze Proje Sunumu ile devam edildi. Gösterim sonunda söz alan Başkan Cebeci, “Darülaceze’de bir araya geldiğiniz için bizler de mutluluk duyduk. Yeni projelerimizi sizlere anlatmak ve desteklerinizi almak fırsatını bulduk. Amacımız bu tür kurumları çoğaltmak değil elbette. Ama ihtiyaç duyuluyorsa da en iyisini yapmaktır’’ ifadelerini kullandı.

\"BU BİR GURURDUR\"

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Besli, kendisinin 42 yaşında bu mesleğe başladığını ve genç meslektaşlarıyla birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Besli, 1994 yılında İBB Başkanı olarak seçildiği günden itibaren Basın Danışmanlığını yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kader arkadaşlıklarının çok eskiye dayandığını belirterek, \"Bir kurumun basın danışmanı o kurumun dilidir, bu kişilerle sınırlı değildir, bir gururdur, siz bu gururu yaşıyorsunuz, hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Program sonrası Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Hüseyin Besli’ye sakinlerin yapmış olduğu Siirt Battaniyesi, Basın Danışmanları Platformu Başkanı Vehbi Güleş’e de Darülaceze’nin kuruluş yıllarına ait olan resimlerden oluşan albüm hediye etti. Toplantıya katılan Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Cüneyd Fidancı’da, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile Duayen Basın Danışmanı Hüseyin Besli’ye Konya Mevlana Türbesi tablosunu takdim etti.

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