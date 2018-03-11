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Hüseyin Başaran kimdir?

Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte

11 Mart 2018 23:38

Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte.

Emlaksayfasi.com.tr yer alan bilgilere göre, farklı sektörlerde başarılı projeleri hayata geçirerek büyüyen ve 25 yıldan bu yana birçok yatırıma imza atan Başaran Yatırım Holding, şuan üçüncü kuşak temsilcisi olan Hüseyin Başaran tarafından yönetilmekte.

İlk olarak fındık ticareti ile faaliyetine başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur.

Günümüzde Gıda’nın yanı sıra Yatçılık, Finans, İnşaat, Turizm, Havacılık, Çimento ve Enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlarına devam eden Başaran Holding, Hüseyin Başaran’ın Başkanlığında; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmiştir.

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