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Yaşam

Hüseyin Baş vefat etti

Hüseyin Başi 60'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi’nde, Akşam Gazetesi ve Ant Dergisi'nde çalıştı

31 Mart 2012 12:06

 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Hüseyin Baş, dün sabah kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
 
Daha önce by-pass ameliyatı olan ve kalp yetmezliği bulunan 83 yaşındaki Baş, ateşi yükseldiği ve durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırıldı. Ambulansta kalbi duran Baş, hastanede yapılan tüm müdahelelere karşın kurtarılamadı. Daha önce by-pass ameliyatı olan ve kalp yetmezliği bulunan Baş’ın cenazesi yarın Teşvikiye Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
 

Hüseyin Baş kimdir?

 
13 Ağustos 1929’da Samsun’un Bafra ilçesinde doğan Hüseyin Baş, ilköğrenimini Bafra’da, orta ve liseyi Galatasaray Lisesi’nde tamamladıktan sonra Paris’te gazetecilik eğitimi aldı. 1962’de dönemin Türkiye İşçi Partisi’ne üye olarak partinin ilk program çalışmalarına katılan Baş, daha sonra Doğan Özgüden'in yönettiği Akşam Gazetesi ve Ant Dergisi'nde dış politika ve sanat yazıları yazdı, aynı zamanda Onat Kutlar ve Jak Şalom'la birlikte Sinematek Derneği'nin kurucu ve yöneticileri arasında da yer aldı.
 
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Hüseyin Baş (Solda), Sinematek Derneği'nde Onat Kutlar (ortada) ve Jak Şalom'la birlikte
 
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Hüseyin Baş (solda), 1967'de Doğan Özgüden ve İnci Tugsavul'la Askeri Mahkeme'de
 
12 Mart 1971 darbesinden sonra Ant Dergisi yöneticileri Doğan Özgüden ve İnci Tuğsavul'un yurt dışına çıkışına yardımcı olan Hüseyin Baş, sürgün yıllarında da kendilerini yalnız bırakmadı, yurt dışındaki mücadelelerinde kendileriyle dayanışmasını sürdürdü. Doğan Özgüden, Belge Yayınları tarafından yayınlanan "Vatansız" Gazeteci adlı iki ciltlik anı kitabında Hüseyin Baş'la dostluklarını ve kavga arkadaşlığını ayrıntılı olarak anlatmaktadır. 70'li yıllarda Baş, Barış Derneği Genel Yönetim Kurulu ve Dünya Barış Konseyi üyeliği yapan Hüseyin Baş, gerek yazdığı yazılardan, gerekse barışsever faaliyetlerinden dolayı defalarca yargılandı.

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