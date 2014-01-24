Hüseyin Baş: Şunun bunun değil, ben Cumhuriyet’in savcısıyım

Son HSYK kararnamesiyle Samsun’a atanan Başsavcı Hüseyin Baş, “Hiçbir cemaatle ilgim alakam yok. Şunun bunun değil, ben Cumhuriyet’in savcısıyım. Hukuktan ayrılmayacağım” dedi

AKP İzmir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın bacanağının karıştığı liman yolsuzluğu dosyası nedeniyle görev yeri değiştirilen Başsavcı Baş, Sözcü gaztesine açıklamalarda bulundu.

'Hukuktan ayrılmadım hiçbir zaman ayrılmam'

İktidardan gördüğü baskıyı tutanakla belgeleyen Başsavcı Hüseyin Baş, “Şunun bunun değil sadece Cumhuriyet’in savcısıyım. 23 yıldır çalışıyorum. Hukuk dışına çıkmadım. Devletmillet için çalışmaya devam edeceğim. Hiçbir cemaatle alakam yok. Ben Cumhuriyet’in savcısıyım. Hukuk adamıyım. Tehdit edildiğime ilişkin tutanağı, siyasetçilere ben vermedim” diye konuştu.

2 saatte atama kararı

Baş, yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’in kendisine “Cumhuriyet savcısını değiştir, tüm kararları iptal et, bu soruşturmayı durdur, yapmazsanız sonuçlarına katlanırsınız” dediğini tutanağa bağladı. Yargıya baskıyı gözler önüne seren skandalı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Baş, bundan 2 saat sonra da İzmir’den alınıp Samsun’a atandı. Başsavcı Hüseyin Baş, yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

‘Cemaatle alakam yok’

“Devlet, millet hizmetinde 23 yıldır çalışıyorum. Bugüne kadar hukuk dışına çıkmadım, ayrılmadım, bundan sonra da çıkmam. Bunun için kimseden takdir beklemiyorum. Kamu görevlisiyim. Devletimiz nerede görevlendirirse orada görevimi en iyi şekilde yapma gayreti içinde olurum. Bu görevin altıüstü olmaz. Son dönemlerde bazı görev yeri değişikliği cemaatle ilişkilendiriliyor. Benim hiçbir cemaatle alakam yok. Cumhuriyetin savcısıyım, hukuk adamıyım.

‘HSYK’ya da gönderdim’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı tutanak, sayın müsteşarın telefonlarının ardından tarafımca düzenlenmiştir. Resmi bir yazıyla tutanağı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na gönderdim. Ancak, bu belge CHP Genel Başkanı’na nasıl ulaştı bunu bilmiyorum.”

Kağıt üzerindeki adliyeye atandı

Hüseyin Baş, 23 yıllık hukukçu. Çeşitli illerde Başsavcılık yapan Baş, 2013 Mayıs’ta İzmir’e atanmıştı. 2 çocuk babası Baş, şimdi 7 yıldır kağıt üzerinde kurulu olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı görevine getirildi. Baş, “Haksızlığa uğradım” dedi. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, “Başsavcı yargının bağımsızlığını koruyor” diyerek Baş’a destek çıktı.