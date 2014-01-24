T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hüseyin Baş: Şunun bunun değil, ben Cumhuriyet’in savcısıyım

Baş, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in 'Cumhuriyet savcısını değiştir, tüm kararları iptal et, bu soruşturmayı durdur, yapmazsanız sonuçlarına katlanırsınız' sözlerini tutanağa bağladığını doğruladı

24 Ocak 2014 01:07

Son HSYK kararnamesiyle Samsun’a atanan Başsavcı Hüseyin Baş, “Hiçbir cemaatle ilgim alakam yok. Şunun bunun değil, ben Cumhuriyet’in savcısıyım. Hukuktan ayrılmayacağım” dedi
AKP İzmir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın bacanağının karıştığı liman yolsuzluğu dosyası nedeniyle görev yeri değiştirilen Başsavcı Baş, Sözcü gaztesine açıklamalarda bulundu.
 

'Hukuktan ayrılmadım hiçbir zaman ayrılmam'

 
İktidardan gördüğü baskıyı tutanakla belgeleyen Başsavcı Hüseyin Baş, “Şunun bunun değil sadece Cumhuriyet’in savcısıyım. 23 yıldır çalışıyorum. Hukuk dışına çıkmadım. Devletmillet için çalışmaya devam edeceğim. Hiçbir cemaatle alakam yok. Ben Cumhuriyet’in savcısıyım. Hukuk adamıyım. Tehdit edildiğime ilişkin tutanağı, siyasetçilere ben vermedim” diye konuştu.
 

2 saatte atama kararı

 
Baş, yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’in kendisine “Cumhuriyet savcısını değiştir, tüm kararları iptal et, bu soruşturmayı durdur, yapmazsanız sonuçlarına katlanırsınız” dediğini tutanağa bağladı. Yargıya baskıyı gözler önüne seren skandalı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Baş, bundan 2 saat sonra da İzmir’den alınıp Samsun’a atandı. Başsavcı Hüseyin Baş, yaşananlarla ilgili şunları söyledi:
 

‘Cemaatle alakam yok’

 
“Devlet, millet hizmetinde 23 yıldır çalışıyorum. Bugüne kadar hukuk dışına çıkmadım, ayrılmadım, bundan sonra da çıkmam. Bunun için kimseden takdir beklemiyorum. Kamu görevlisiyim. Devletimiz nerede görevlendirirse orada görevimi en iyi şekilde yapma gayreti içinde olurum. Bu görevin altıüstü olmaz. Son dönemlerde bazı görev yeri değişikliği cemaatle ilişkilendiriliyor. Benim hiçbir cemaatle alakam yok. Cumhuriyetin savcısıyım, hukuk adamıyım.
 

‘HSYK’ya da gönderdim’

 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı tutanak, sayın müsteşarın telefonlarının ardından tarafımca düzenlenmiştir. Resmi bir yazıyla tutanağı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na gönderdim. Ancak, bu belge CHP Genel Başkanı’na nasıl ulaştı bunu bilmiyorum.”
 

Kağıt üzerindeki adliyeye atandı

 
Hüseyin Baş, 23 yıllık hukukçu. Çeşitli illerde Başsavcılık yapan Baş, 2013 Mayıs’ta İzmir’e atanmıştı. 2 çocuk babası Baş, şimdi 7 yıldır kağıt üzerinde kurulu olan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı görevine getirildi. Baş, “Haksızlığa uğradım” dedi. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, “Başsavcı yargının bağımsızlığını koruyor” diyerek Baş’a destek çıktı.

ETİKETLER

hüseyin başizmirlimanyolsuzlukrüşvetbinalibacanakkenan ipekkılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24