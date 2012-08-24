Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasına inceleme

İçişleri Bakanlığı, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması olayıyla ilgili inceleme başlattı. Konuyu araştırmak üzere 3 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.

Müfettişler Tunceli'ye gelerek çalışmalara başladı.

Hüseyin Aygün, 12 Ağustos Pazar günü Tunceli-Ovacık yolunu kesen PKK'lılarca kaçırılmış, 48 saat sonra serbest bırakılmıştı.

Aygün, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada "Örgüt bu eylemi siyasi propaganda olarak yaptığını ifade etti. Dağdaki saatler boyunca son derece saygılı bir tavır gördüm. Bu eylemi yapan genç arkadaşlar, bu ülkenin çocukları ve bu eylem aracılığıyla Türk kamuoyuna barış ve ateşkes mesajı vermek istediklerini söylediler" şeklinde konuşmuştu.