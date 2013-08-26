Hüseyin Aygün: İllegal İslam Devleti diye bir örgüt var

Adıyaman'da cemevinin temel atma törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, İllegal İslam Devleti diye bir örgütün olduğuna değindi. Aygün, "İllegal İslam Devleti diye bir örgüt var. Bunlar Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen cihatçı teröristlerdir. Bunlar Suriye halkını temsil etmiyorlar" dedi.

Mahir Alan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, vatandaşlar tarafından toplanan yardımlarla yapımına başlanılan cemevinin temeli için Karapınar Mahallesi'nde temel atma töreni düzenlendi. Törene AKP Adıyaman Milletvekili Murtaza Yetiş, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, AKP Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Engin Gündük, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ve bürokratlar ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan AKP Milletvekili Yetiş, "Ben Adıyaman halkına bu birlik ve beraberliğini çok ciddi anlamda devam ettirmesini düşünüyorum. Gerçekten özellikle Ak Parti hükümeti nezrinde de başbakanımızın gözünde de Adıyaman'ın bu birlik ve beraberliği bizim içinde büyük bir referans olmuştur" dedi.

Milletvekili Yetiş'in ardından kürsüye çıkan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Engin Gündük ise, "Bizim için oldukça mutlu bir gün. İnançsal haklarımızı elde etmek için burada yerelde çalışan sevgili kardeşlerimiz canlarımızın çabasıyla bugün bir noktaya getirdik. Bizler için mutlu bir gün aslında normal olması gereken bir şey, ama Türkiye şartlarında bu toplum ibadethaneler yaparken maalesef sevinerek açıyor. Maalesef yasak olduğundan dolayı böyle bir yasakçı zihniyetten dolayı mücadele etmek zorundayız. Aslında böyle bir mücadelenin dışında yasal güvenceye yasal güvenceye alınarak çok doğal bir şekilde sakin sükunet bir şekilde açılmalıydı. Evet, bugün bizim için mutlu bir gündür" diye konuştu.



Büyükaslan: Bizim Kırmızı çizgimiz yok



Kürsüye çıkarak kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Necip Büyükaslan, Adıyaman'da çok sayıda alevi vatandaşın yaşadığını belirterek, şunları söyledi: "Şehrin batısında çok sayıda alevi kardeşlerimiz oturmaktadır. Adıyaman'ın tüm mahallerinde tüm sokaklarında oturanlar var. Bizim kırmızı çizgimiz yok. Ama çoğunluk olarak alevi köylerimiz şehrin batısında olduğu için herkes kendi köyüne bakan yönde toplandıkları için burada da kendi cemlerini yapmak kendi inançlarını yapmak için cemevi ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Bana böyle bir teklif geldi. Buradaki alevi kardeşlerimizin haklı talepleriydi. Bizde bunu karşılamak üzere belediyemize ait bu alanda bir taziye evi yapmıştık. Büyük bir yerdi. Görüştük geri kalan kısmıda cemevine tahsis edilmek şartıyla burası bir kompleks oldu. Hem taziye evi hem de cemevi bir arada olmuş oldu."

'İllegal İslam Devleti diye bir örgüt var, bunlar cihatçı teröristlerdir'

Törende son olarak konuşan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, barış sürecine ve Suriye'deki çatışmalara değindi. Barış sürecinde kimsenin hayatını kaybetmemesinin çok olumlu olduğunu ifade eden Aygün, "Barış süreci kimsenin hayatını kaybetmemesi akan kanın durması bakımından çok olumluydu. Ancak gerek Suriye'de gerek Irak'ta çatışmalar can kayıpları hem barışı değerlendirmemizi sağlıyor, hem de bu barışın kalıcı hale gelmesi için çatışmasızlık kalıcı hale gelmesi için sorumlulukları arttırır. Bu bakımdan yurttaşların başta olmak üzere ana dilde eğitim almaları bütün azınlıkların insan olmaktan bütün hakları anayasa üzerinden tanınması gerekiyor" dedi.

Suriye'deki çatışmalarla ilgili de İslam Devleti diye cihatçı terörist bir örgütün olduğunu belirten Hüseyin Aygün, şunları söyledi: "Bir örgüt var. İllegal İslam Devleti diye bir örgüt var. Bunlar dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen cihatçı teröristlerdir. Bunlar Suriye halkını temsil etmiyorlar. Suriye halkı bunların mücadelesini onaylamıyor. Humus'ta Suriye'nin kuzey kesimlerinde kendisi gibi inanmayan insanları ne kadar katlettiğini yakinen gördük, ama burada kimyasal silahlarında kullanılması kendi kirli emellerine ulaşmak için masum insanları öldürme yoluna tevessül edebileceğini biliyoruz. Kınıyorum lanetliyorum." Konuşmaların ardından protokol üyeleri, cemevinin temeli için hep birlikte butona bastı.

