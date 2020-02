Hüsamettin Mehmet Ateş Anaokulu, ödüle doymuyor

Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ, (DHA)- DENİZBANK Genel Müdürü Hakan Ateş\'in babası adına Kırklareli\'nde 8 yıl önce yaptırdığı anaokulu, kısa sürede beyaz bayrak, beslenme dostu okul, kalite yönetimi ödüllerinin yanı sıra Trakya Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa yürüttüğü projelerle adından söz etririyor. Anaokulu kurucu Müdürü Melek Dinç, \"Eğitim kurumları anlamında aldığımız sertifika ve ödüllerle en başarılı okul konumundayız\" dedi.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2010 yılında \'ABCDE projesi\' kapsamında Kırklareli İstasyon Mahallesi\'nde bir anaokulu yaptırarak babası Hüsamettin Mehmet Ateş adını verdi ve Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne teslim etti. Açıldığında 30 öğrenciye sahip olan anaokulu, kısa sürede ikili öğretim yapan 4 sınıfı, 8 şubesi ve 171 öğrencisi bulunan bir okul haline geldi. Anaokulunun kurucu müdürü Melek Dinç, veli memnuniyeti anketlerinde yüzde 94 oranında başarı sağladıklarını ve devlet okulu olarak diğer eğitim kurumlarını geride bırakacak şekilde sertifika ve ödüller kazandıklarını söyledi. Dinç, \"Binası ve projesi tamamen anaokulu olarak yapıldığından yani tek katlı çelik konsolidasyon, bahçesi açık alanı çok geniş, çocukların karşılaşabileceği tehlikeler önceden hesaplanarak azaltılmış, bizi arayanlar okulun özel olduğunu zannediyorlar, biz bununla gurur duyuyoruz. Okul öncesi eğitim zorunlu olmadığı halde tercih ediliyoruz\" dedi.

HER ALANDA ÖDÜLLÜ

Hüsamettin Mehmet Ateş Anaokulu\'nun her alanda ödüllere sahip olduğunu ifade eden Melek Dinç, şunları söyledi:

\"Okulumuz temiz okul anlamındaki \'beyaz bayrak\' ödülüne sahip, sağlıklı beslenme çalışmalarımızdan dolayı \'beslenme dostu okul\' ödülünü aldık. Toplam kalite yönetimiyle ilgili başvuru yaptığımızda kentte birinci seçildik. Buna eğitim kurumlarının tamamı başvurdu ve yılın en kaliteli okulu da seçildik. 2013 yılında \'yap eğlen, öğren\' projesi yaptık ve biz 96 bin lira hibe ile okulun güvenlik kameraları, her sınıf için hobi bahçesi, oyun parkı ve çocukların oynayabileceği gemi minyatürü de okulumuza kazandırdık. Milli Eğitim tarafından ne standart belirlenir ya da neyle ilgili bir yarışma açılırsa giriyoruz. Aralarında ilkokul, orta okul ve lisenin de bulunduğu eğitim kurumlarını geride bırakıyoruz. Her yıl yaptığımız veli memnuniyeti anketlerinde yüzde 94 oranında başarı sağladık. Özel okul değil, devletin okuluyuz, bunun bir başarı olduğunu düşünüyorum. Eğitim kurumları anlamında aldığımız sertifika ve ödüllerle en başarılı okul konumundayız.\"

Hayırsever Ateş ailesinin okulun Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne devrilmesinden sonra ile her türlü desteği vermeye devam ettiğini kaydeden Dinç, \"Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve ailesi burayı 2010 yılında yaparak Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne devrettiler. Ancak genelde hayırseverler okulu yaptırdıktan sonra çok ilgilenmezler. Ateş ailesi, her an herhangi bir ihtiyacımız olduğunda yanımızda olduk. Eğitim yuvası açmak gerçekten çok önemlidir, bunun altında çocuklara ve gelece önem veriliyor diye düşünürüm. Onlardan bayrağı biz devraldık, başarılarla onlara teşekkür ediyoruz\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI