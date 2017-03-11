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Hüsamettin Cindoruk'tan referandum yorumu: Türk halkı bu çirkin teklifi reddedecektir

"Meclis'e yapılan bu ağır saldırıyı kınıyorum"

11 Mart 2017 16:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyaret etti. CHP liderinin, 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak olan anayasa değişikliği kanununa ilişkin görüşlerine başvurduğu Cindoruk, ziyaret sonrası kısa bir açıklama yaptı. "Bu öneri, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel direklerini kazıyan büyük bir olaydır" diyen Cindoruk, "Halkın bu meseleyi çözeceğini düşünüyorum. Kentsel dönüşüm gibi anayasa dönüşümü yapılamaz. Meclis'i yapılan bu ağır saldırıyı kınıyorum. Türk halkı bu çirkin teklifi reddedecektir" ifadesini kullandı.

 

Cindoruk'un açıklaması şöyle:

"Çok olumlu geçti. Zannediyorum kıdemli bir vatandaşla görüşmek istedi. 1952'den beri siyaset yapıyorum. Yassıada da avukatlık yaptım, Meclis Başkanlığı yaptım. Hayatım siyasetle geçtiği için fikir alışverişinde bulunmaktan çok memnunum. Devletimiz ve milletimiz karanlık günlerden geçiyor. Bu öneri, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel direklerini kazıyan büyük bir olaydır. Sakince geçiştirilemez. Halktan daha vatansever olunamaz, halkın bu meseleyi çözeceğini düşünüyorum. Bu meseleyi iyice kavramıştır. Kentsel dönüşüm gibi anayasa dönüşümü yapılamaz. Meclis'e yapılan bu ağır saldırıyı kınıyorum. Türk halkı bu çirkin teklifi reddedecektir. Birlikte siyaset yaptığımız bütün vatandaşlarımıza ve onun çocuklarına çağrıda bulunuyorum. "Hayır" diyelim. Tekil bir siyaset ortaya çıkarılmak isteniyor. 12. cumhurbaşkanı, bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanının talep etmediği bir büyük yetkiyi talep etmiştir. O cumhurbaşkanı, 12. cumhurbaşkanı böyle bir güveni hak etmiş değil." 

Kılıçdaroğlu:
Bizim hareketimizin simge isimlerdendi

Kılıçdaroğlu da, ziyarete ilişkin olarak, "Demokrasi mücadelesi vererek teslim ederken, aslında Yassıada duruşmalarından başlayarak o dönemde avukatlık yaparak büyük hizmetler vermiştir. Bizim hareketimizin simge isimlerdendi. Sağ olsun bizi kabul etti" diye konuştu.

 

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