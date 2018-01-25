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Yaşam

Hüsamettin Cindoruk, Afrin operasyonunu durdurma çağrısını imzaladı mı?

170'i aşkın isim Zeytin Dalı Harekâtı'na son verilmesi talebiyle imzaladıkları mektubu milletvekillerine göndermişti

25 Ocak 2018 03:31

Türkiye'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın son bulması talebiyle aralarında eski bakan, milletvekili, yazar, yönetmen, oyuncu, senarist, gazeteci, sivil toplum örgütü ve kadın kurumları temsilcilerinin bulunduğu 170’i aşkın isim imzaladıkları mektubu milletvekillerine gönderildi.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'na tepki gösterilen bildiride eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un da adının yer almasına karşı açıklama geldi.

Hüsamettin Cindoruk adına yazılı açıklama yapan Millî Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de ica etmekte olduğu Zeytin Dalı harekâtı ile ilgili olarak ‘bir gurup kişi’ tarafından yayınlanan 170 imzalı bildiride, onayı olmadığı halde Millî Merkez Başkanı, TBMM 1991-95 Dönemi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk’un da ismine yer verilmiştir” ifadelerini kullandı.

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Açıklamada şöyle denildi:

“Anavatan Partisi 5. Başkanı Nesrin Nas tarafından Basın Konseyi üyesi sıfatıyla aranan Sayın Hüsamettin Cindoruk’a, demokratik hak ve özgürlükler konusunda çalışma yapıldığı ifade edilmiştir.

Ancak Sayın Cindoruk 170 imza ile yayınlanan bildiriyi görmediği gibi, metnin içeriği ile de mutabık değildir."

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