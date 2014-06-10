Ergenekon sanığı Hurşit Tolon tahliye edildi; 'Büyük bir kumpasın kurbanı oldum'

Ergenekon ve Zirve yayınevi davalarından yargılanan eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon tahliye edildi. Tolon tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamada 'Büyük bir kumpasın mağduru oldum' ifadelerini kullandı.

Ergenekon Davası'nda müebbet hapis cezası alan ancak uzun tutukluluk nedeniyle bu davadan tahliyesine karar verilen Hurşit Tolon, Zirve Yayınevi katliamı davasında da tahliye kararı verilmesinin ardından cezaevinden çıktı.

Tolon'un avukatı İlkay Sezer, Ergenekon'un ardından Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlere ilişkin davada da tahliye kararı verilmesi için Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuruyu inceleyen mahkeme Tolon'un tahliyesine karar verdi. Öğle saatlerin de açıklanan kararın ardından Tolon, akşam saatlerinde Silivri Cezaevi'nde tahliye edildi.

Adaletsizlik müzesi olacak bu yerde çok haksızlıklara uğradık

Tolon, gazetecilere yaptığı açıklamada, "3 yıl sonra sizinle beraber özgürlüğü teneffüs ediyorum. Elbette söylenecek çok şey var ama kesinlikle belirtmek isterim ki, zihinlerinde ve gönüllerinde böyle büyük bir kumpasın, böyle bir tertibin, böyle bir katakulinin mağduru olmuş olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yüzlerce yurtsever, kahraman evladı, aydınlar, yazarlar, düşünürler, öğretim üyeleri, akademisyenler, bu bulunduğumuz yerde yakında göreceksiniz, bir adaletsizlik müzesi olacak olan bu yerde, çok haksızlıklara uğradık. Bütün bu haksızlıklara, yüce milletimiz vicdanında ve gönlünde 'hayır' dedi. Kar, kış, kıyamet demeden, hiçbir yılgınlık göstermeden Türkiye’nin her yerinden koşup, gelip, bizi burada destekledi. İşte bugün burada, huzurunuzda, daima o gücü, kuvveti veren ve bizim suçsuzluğumuza inanan yüce milletimizin, o vefakar, cefakar yürekli insanlarına da kalben teşekkürlerimi borç biliyorum" dedi.

Hurşit Tolon, "Pek çok olumsuzluğa, pek çok kötü örneğe rağmen, bu ülkede halen vicdanlı, vicdanında Allah korkusu olan, bağımsız ve adil yargılamayı şiar edinmiş olan yargı mensuplarımız vardır. Onun bir sonucu olarak, ben şimdi burada huzurunuzda bulunuyorum. O yargı mensuplarına, bu gerçeği anlamış ve gecikmiş olan hürriyetimi bahşetmiş olmaları sebebiyle de teşekkürlerimi sunmak zorundayım" dedi.

Ergenekon soruşturması kapsamında Temmuz 2008'de tutuklanmış 7 ay sonra avukatlarının talebi üzerine Şubat 2009'da tahliye edilmişti.

2008'de Ergenekon soruşturmasında tutuklandı

Emekli Orgeneral Tolon, Ergenekon davası kapsamında 1 Temmuz 2008'de gözaltına alındı. 6 Temmuz 2008'de sevk edildiği mahkeme tarafından silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan tutuklandı.

7 ay sonra tahliye edildi

Tolon, 7 ay sonra Şubat 2009'da avukatlarının yaptığı tahliye talebi üzerine dosyada mevcut delil durumu itibariyle suç şüphesi ortadan kalktığı gerekçesiyle kapatılan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dönemin nöbetçi hakimi tarafından tahliye edildi.

2012'de Ergenekon davasında ikinci kez tutuklandı

Ergenekon davası kapsamında 3,5 sene tutuksuz yargılanan Tolon, 10 Ocak 2012'de duruşma savcısının talebi üzerine bu kez cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan Ergenekon davası kapsamında 2. kez tutuklandı.

Ergenekon'dan ikinci kez tahliye edildi

Yargılama sonunda hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Tolon, ÖYM ve TMK 10. Madde ile yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından uzun tutukluluk süresinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesi nedeniyle 11 Mart 2014'de Ergenekon davası kapsamında 2. kez tahliye oldu.

2013'de Zirve Yayınevi davasından tutuklandı

Ancak Zirve Yayınevi davasında gizli tanık Deniz Uygar'ın ifadesiyle 18 Ocak 2013'te tutuklandığı için cezaevinden çıkamadı. ÖYM ve TMK 10. Madde ile yetkili mahkemelerin kapatılmasına ilişkin 6526 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinin ardından avukatları Zirve Yayınevi davası kapsamında tahliye edilmesi için talepte bulundu ancak bu talep Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla reddedildi. Tolon'un avukatlarının Zirve Yayınevi davası kapsamında tutuklama kararına yaptıkları itiraz üzerine dün tahliye edildi.