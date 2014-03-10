Nizamiye kapısında: Ergenekon tahliyelerinden portreler

Emekli astsubay. Ergenekon soruşturması, Ümraniye'deki bir gecekonduya ilişkin olarak yapılan ihbar ve bulunduğu öne sürülen el bombalarının Yıldırım'a ait olduğu iddiası üzerine Haziran 2007'de başladı. Orduda özel harpçi olarak görev yaparken 2005 yılında malulen emekli oldu. Emekli olduktan sonra Kuvayı Milliye Derneği'nde Kurucular Kurulu Üyeliği ve İstanbul İl Başkanlığı ile kuvvaimilliye adlı internet sitesinde yazarlık yapmaya başladı. Bu dönem içerisinde bazı eylemler düzenledi. 6 Haziran 2006'da İstanbul Taksim'deki AB Bilgi Merkezi önünde düzenlenen "AB'ye Hayır" mitinginde avukat Kemal Kerinçsiz ve Danıştay saldırısı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli Binbaşı Zekeriya Öztürk ile beraber yer aldı. 21 Eylül 2006'da yazar Elif Şafak'ın "Türklüğü aşağılamak" iddiasıyla yargılandığı davada Kemal Kerinçsiz'le beraber Şafak'a yönelik protesto gösterisi düzenledi. 12 Haziran 2007'de Mehmet Demirtaş isimli tanıdığının Ümraniye'deki gecekondusunda 27 adet el bombası bulundu. Demirtaş ve yeğeni Ali Yiğit'in ifadeleri üzerine bombaların Yıldırım'a ait olduğu iddia edildi ve bunun üzerine Yıldırım tutuklandı. Yapılan incelemede el bombalarının bazılarının seri numarasının Mayıs 2006'da Cumhuriyet gazetesine atılanlarla örtüştüğü belirlendi. Yıldırım'a ait olduğu iddia edilen bombalar üzerine başlayan soruşturma genişleyerek "Ergenekon terör örgütü soruşturması"na dönüştü ve kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok isim hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve üye olmak" gibi suçlamalardan dava açıldı. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 33 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşmediği için tutukluluğu 5 yılla sınırlandıran yeni düzenleme nedeniyle tahliye edildi. / Hazırlayan: HELİN GENÇ
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Emekli orgeneral. Eski Jandarma Genel Komutanı. Hükümete müdühale planlarında adı öne çıkan generallerden. 1 Temmuz 2008 sabahı, Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan operasyonla gözaltına alındı. 5 Temmuz’u 6 Temmuz 2008′e bağlayan gece hakkında tutuklama kararı verildi. 2003-2004 yıllarındaki Sarıkız ve Ayışığı gibi darbe planları içerisinde yer aldığı ileri sürüldü. 5 Ağustos 2013′te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşmediği için tutukluluğu 5 yılla sınırlandıran yeni düzenleme nedeniyle tahliye edildi
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Emekli tuğgeneral, eski Jandarma İstihbarat Komutanı. Şırnak Jandarma Alay Komutanlığı, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Şener Eruygur'a yakın olan Ersöz'ün Sarıkız ve Ayışığı darbe planlarının hazırlanmasına katılıp istihbarat topladığı, yargı kararı olmadan telefon dinlemesi yaptırdığı iddia edildi. Emekli Albay Erdal Sarızeybek, Şener Eruygur’un Jandarma Genel Komutanlığı döneminde (2002-2004) JİTEM başkanı olan Levent Ersöz’ü, yasadışı olarak, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve eski Başbakan Tansu Çiller de olan bazı kişilerin telefon kayıtlarını toplamakla suçladı. Kendisini ziyarete gelen ve aralarında gazeteci ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın da bulunduğu bazı konuklarının sohbetlerini de gizlice kaydettiği anlaşıldı. 1 Temmuz 2008'de hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak uzun süre bulunamadı, Mehmet Orhan Gülcü kimliğiyle 15 Ocak 2009'da yakalandı ve tutuklandı. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşmediği için tutukluluğu 5 yılla sınırlandıran yeni düzenleme nedeniyle tahliye edildi.
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Emekli albay. TSK'da çalıştığı dönemde, PKK örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye"den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muhabere Arama Kurtarma Birliği’nde de görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip tek kişidir. 2004"te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı. 7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddetmektedir. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Organize suç örgütü lideri olmakla suçlandı, hüküm giydi. Ergenekon soruşturmasında "silahlı terör örgütü kurmakla" suçlandı, Ocak 2012'de tutuklandı, 5 Ağustos 2013′te10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşmediği için tutukluluğu 5 yılla sınırlandıran yeni düzenleme nedeniyle tahliye edildi.
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Avukat. Bir zamanların 301′inci maddesinde yer alan “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile yargılananlar cezalandırılır” maddesinden açtığı davalarla tanınıyordu. Başkanlığını yaptığı Büyük Hukukçular Birliği, Hrant Dink, Orhan Pamuk ve Elif Şafak gibi yazarlar hakkında dava açmıştı. Bu davaların duruşmalarında, Oktay Yıldırım, Veli Küçük, Muzaffer Tekin ve Mehmet Zekeriya Öztürk gibi isimlerle adliye önünde yazarları protesto etti. 22 Ocak 2008′te Ergenekon’dan gözaltına alındı. 5 Ağustos 2013′te, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Gazeteci, yazarErgenekon davasında en uzun süre tutuklu kalanlardan. Ergenekon soruşturması kapsamında 23 Eylül 2008′de tutuklandı. 5 Ağustos 2013′te
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Profesör, iktisatçı, yazar, tarihçi. 11 Ocak 2009′da Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı. 12 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 3 Mart 2011′de aynı soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. 5 Ağustos 2013′te silahlı terör örgütü kurma, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi suçlamalar nedeniyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşmediği için tutukluluğu 5 yılla sınırlandıran yeni düzenleme nedeniyle tahliye edildi.
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Avukat. Danıştay saldırısının faili. 17 Mayıs 2006′da Danıştay İkinci Dairesi’ne düzenlediği silahlı saldırı sonrası dört Danıştay üyesi yaralandı, yargıç Mustafa Yücel Özbilgin öldü. Saldırı, ‘Ergenekon örgütü‘ tarafından azmettirildi gerekçesiyle, Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirildi. 5 Ağustos 2013′te iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezaevinde işlediği suçlar yüzünden salıverilmeyecek.
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Deniz Piyade Kurmay Albay. AKP ve Gülen Cemaatine yönelik komplo ve yıpratma planları içerdiği söylenen ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ başlıklı belgede imzası olduğu iddia edildi. 30 Haziran 2009 günü Ergenekon soruşturması savcıları tarafından tutuklandı. ‘Kaçma şüphesi yok’ gerekçesiyle tahliye edildi ancak söz konusu belgedeki imzanın orijinal ıslak olduğu iddiasıyla 11 Kasım 2009′da tekrar tutuklandı. Bir kez daha tahliye edildi. Ergenekon iddianamesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek’le suçlanınca, üçüncü kez tutuklandı. 5 Ağustos 2013′te ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ancak çiçek, 21 Eylül 2012′de sona eren Balyoz davasında 16 yıl hapis cezası aldığı için cezaevinden çıkamayacak.
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Özel Harekat Daire Başkanı, Susurluk davası mahkûmu. 8 Ocak 2009′da Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı. Evinde yapılan aramada krokiler bulunduğu iddia edildi. Bu krokilerle yapılan kazılarda Ankara Gölbaşı’nda yerin altında cephanelik ortaya çıkartıldı. 5 Ağustos 2013′te, ‘Ergenekon terör örgütünün amaç ve doğrultusunda faaliyette bulunmak için örgüt kurup yönettiği’ suçlamasıyla 49 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Gazeteci. Birçok televizyon kanalında editör, program yapımcısı/sunucusu, haber müdürü, genel yayın yönetmeni ve genel müdür gibi farklı görevlerde bulundu Halen Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. 5 Ağustos 2013′te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hüküm Yargıtay’da kesinleşmeden 14 Eylül 2013′te tutuklandı. Karar kesinleşmediği için tutukluluğu 5 yılla sınırlandıran yeni düzenleme nedeniyle tahliye edildi.
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İşçi Partisi Genel Başkanı. Ergenekon sürecinde en uzun süreyle tutuklu yargılananlardan. Ergenekon örgütü soruşturması kapasamında 21 Mart 2008 günü gözaltına alındı, dört gün sonra tutuklandı. 5 Ağustos 2013′te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 34 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşmediği için tutukluluğu 5 yılla sınırlandıran yeni düzenleme nedeniyle tahliye edildi.
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Teğmen. Ergenekon soruşturması kapsamında 18 Eylül 2008′de gözlatına alındı, iki gün sonra tutuklandı. İki yıl sonra hakim karşısına çıkabildi. TİB raporuna göre, Hizbut Tahrir örgütü ile ilişkilendirilen Teğmen Çelebi’nin cep telefonuna örgütle bağlantısı olan 139 kişinin numarası sadece bir dakika bir saniyede polis tarafından ‘sehven’ yüklenmişti. Ergenekon davasında 16.5 yıl hapis cezası alan Çelebi, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun nikah şahitliğini yaptığı törenle Hasdal Cezaevi’nde evlenmişti.
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Emekli komutan. Genelkurmay 2. Başkanlığı döneminde hükümet aleyhinde yayın yapan psikolojik harekat amaçlı web siteleri kurdurduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. 2010 Yüksek Askeri Şûrâ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmayarak emekliye sevk edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ağustos 2011 tarihinde aralarında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız’ın da bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı. 10 Ağustos 2011 tarihinde tutuklanan Hasan Iğsız Metris Cezaevi’ne gönderildi. 5 Ağustos 2013′te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Emekli Albay. PKK örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra ilk sorgulamasını yapan kişidir. Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alındı. Savcı tarafından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. 5 Ağustos 2013 tarihinde açıklanan mahkeme kararları sonucunda "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan, suçun işlendiği tarih göz önünde bulundurularak eski TCK'nın 147. maddesi gereğince, 20 yıl hapis cezasına, "Kişisel verileri ele geçirme" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten" 2 yıl 3 ay hapis ile 4 bin 500 lira hapis cezası da uygulandı ve Toplamda 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Emekli yüzbaşı. 2006 yılında Danıştay’a ve Cumhuriyet gazetesine yapılan saldırıların azmettiricisi olduğu iddia edildi. Alparslan Arslan tarafından gerçekleştirilen "Danıştay saldırısının azmettiricisi ve saldırıyı düzenleyen çetenin lideri olmak"la suçlandı. 5 Ağustos 2013′te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 117 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar kesinleşmediği için tutukluluğu 5 yılla sınırlandıran yeni düzenleme nedeniyle tahliye edildi.