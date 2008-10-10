Hurşit Tolon kontrolde

Öcalan'la görüşmedim

"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un, "prostat sorunu nedeniyle sağlık kontrolünden geçirilmek amacıyla hastaneye götürüldüğü" bildirildi.Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tolon'un avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin prostat sorunu nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi.Avukat Sezer, müvekkilinin hastaneye "çürük raporu" almak için gitmediğini ifade ederek, "Kötü maksatlı olsaydı, ayakta hastaneye gitmezdi. Tahlilleri yapıldı. Prostat için ilaç tedavisi verildi. Tedavinin ardından tekrar tahlil yapılabilir. Belki biyopsi olur. Buna doktor karar verecek" şeklinde konuştu.