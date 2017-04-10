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Medya

Hürriyet'ten "Satılıyor" iddiasına ilişkin açıklama

Hürriyet'in Katar menşeli bir şirkete satılacağı iddia edilmişti

10 Nisan 2017 17:27

Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın görevi bırakma kararı sonrası Katar menşeli bir şirkete satılacağı iddia edilen Hürriyet gazetesinden açıklama geldi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Hürriyet ve Posta gazetelerinin satılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş.’den KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Hafta sonunda bazı basın yayın organlarında ve medyada yer alan, “Şirketimiz’in ve/veya Hürriyet Gazetesi’nin satıldığı” yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut durum itibariyle bu kapsamda alınan bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmadığı gibi, yapılan herhangi bir çalışmada bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yine hafta sonunda bazı basın yayın organlarında ve medyada yer aldığı şekliye, Vuslat Sabancı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa ettiği şeklindeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Doğrusu şu şekilde olacaktır; 30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen Yönetim Kurulumuz henüz görev dağılımı yapmamış olup, Yönetim Kurulumuz’un yapacağı görev dağılımı sonrasında Vuslat Sabancı Yönetim Kurulumuz’da “üye” sıfatı ile görevine devam edecektir. “

Doğan Gazetecilik A.Ş. ise şu bildirimde bulundu:

“Hafta sonunda bazı basın yayın organlarında ve medyada yer alan, Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Posta Gazetesi’nin “satıldığı” yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut durum itibariyle bu kapsamda alınan bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmadığı gibi, yapılan herhangi bir çalışmada bulunmamaktadır.”

 

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Hürriyet GazetesisatışVuslat Doğan Sabancı

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