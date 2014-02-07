Hürriyet'ten Sabah'a: Sahipliği şaibeli olan gazete tetikçilik yapıyor!

Hürriyet gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın işadamlarına talimatıyla 'havuz oluşturulup para toplandı' iddiasıyla gündemde olan Sabah gazetesini tetikçilik yapmakla suçladı. "Özellikle sahipliği hakkında ‘Havuz oluşturulup para toplandı’ şeklinde pek çok iddia ve şaibenin kamuoyuna döküldüğü bir gazete" ifadesi ile Sabah'ın Hürriyet’e karşı yürütülen kampanyanın tetikçiliğini yaptığı ifade edildi.

Gazete, bugün "okurlarımıza" başlığıyla yayımladığı açıklamada isim vermeden Sabah gazetesi işaret edilerek, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası "taraflı haber yapıyor" suçlamalarına ilişkin, "Bir yandan ‘yolsuzluk’, diğer yandan ‘paralel yapı çetesi’ iddiaları her gün gündeme geliyor. Biz Hürriyet olarak bu savaşın ne tarafı ne de avukatıyız" denildi.

Hürriyet'ten yapılan açıklama şöyle:

Türkiye, özellikle 17 Aralık’tan itibaren derin bir kriz, kutuplaşma ve siyasi çatışma yaşıyor. Bir yandan ‘yolsuzluk’, diğer yandan ‘paralel yapı çetesi’ iddiaları her gün gündeme geliyor. Biz Hürriyet olarak bu savaşın ne tarafı ne de avukatıyız. Bizim işimiz gazetecilik ve sadece haberden yana tarafız.

Mümkün olduğunca doğrulatabildiğimiz, güvenilir belgelerine ulaştığımız haberleri, kamuoyunun bilgi alma hakkına saygılı biçimde sunuyoruz. Haberleri verirken, masumiyet karinesine, insanların kişilik haklarının zedelenmemesine azami özen gösteriyoruz. Tek amacımız kamuoyunun doğruları öğrenmesine yardımcı olmak. Bizi illa bir tarafın yanına çekmek, sanal bir medya savaşı yaratarak kendi üzerlerindeki baskıyı dağıtmak ve dikkati başka yöne çevirmek yolunda belirli bir medya kesiminde görülen yayınlar, son zamanlarda artık iftira boyutlarına ulaştı.

Özellikle sahipliği hakkında ‘Havuz oluşturulup para toplandı’ şeklinde pek çok iddia ve şaibenin kamuoyuna döküldüğü bir gazete, Türkiye’nin en şeffaf, halka açık ve hesap verebilir medya grubu olan Doğan Medya Grubu’na, Onursal Başkanımız Aydın Doğan’a ve Hürriyet’e karşı kampanyanın tetikçiliğini yapıyor.

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde sermayesinin kaynağı şeffaf olmayan yayıncılığa izin verilmez. Bizim bu gibi yayınları muhatap kabul etmemiz için önce çıkıp kamuoyuna sermayelerinin kaynağını açıklamaları gerekir.

Bizim vereceğimiz tek cevap şudur:

Biz evrensel standartlarda gazetecilik yapmaya gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Siz de kendi işinize bakın ve başı dik, alnı açık şekilde şaibe perdesini ortadan kaldırın.