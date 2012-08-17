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Yaşam

Hürriyet'ten Ramazan tarifi: Tavuk ızgara 5 kadeh şarap!

Hürriyet gazetesinden Ramazan'da şaraplı tavuk tarifi

17 Ağustos 2012 20:53

Hürriyet gazetesi'nin Çukurova ekinde bugün müthiş bir skandala imza atıldı.

Hürriyet gazetesi Ramazan için hazırladığı sayfalarda İftarlık diyerek tanıttığı Baharatlı Tavuk Izgara tarifine yer verdi. Ancak tarifin içinde öyle bir malzeme var ki ne Ramazan ruhuna ne de iftara uygun...

Hürriyet'in Çukurova ilavesinin 6 sayfasında yer verdiği Baharatlı Tavuk Izgara'nın hazırlanması sırasında şarap kullanılıyor.

Tarifin fotoğrafını çekip Twitter'da paylaşan gazeteci yazar Aytekin Gezici oldu.

İşte Hürriyet'in o tarifi

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