Hürriyet'ten Rahip Brunson söyleşisi

Hürriyet gazetesi, Ankara-Washington hattında krize neden olan ve 12 Ekim’de tahliye edildikten sonra ülkesine dönen Rahip Andrew Brunson ile yapılan söyleşiyi yayınladı.

Brunson’ın kasım ayının ilk günlerinde Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel’e konuştuğu, ancak gazetenin bu söyleşiyi yayımlamadığı öğrenilmişti. Türkiye medyasına Brunson’un verdiği bu ilk söyleşiyi yayımlamama kararının Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar değil, Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal tarafından alındığı öğrenilmişti.

Hürriyet, bugün "Bana kalsa Gülen’i Türkiye’ye göndersinler" başlığıyla Brunson ile Cansu Çamlıbel'in yaptığı söyleşiyi yayınladı.

Hürriyet gazetesi, Demirören Grubu'na satılmadan önce Nobel ödüllü Orhan Pamuk ile yapılan söyleşiyi de sansürlemişti.