Hürriyet'ten Lenin haberinin spotuna 'düzeltme'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Erdoğan Demirören’e satılan Doğan Medya Grubu’nun ‘amiral gemisi’ Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yayınlanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) kurucusu Vladimir İlyiç Lenin’e ait portrenin spotunda yer alan ifadeler değiştirildi.

Hurriyet.com.tr’de yayınlanan haberin spotunda ilk olarak, “'Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü, gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir’ sözleriyle bilinen Vladimir İlyiç Lenin dikkat çeken liderler arasında yer alıyor… Vladimir İlyiç Lenin kimdir” ifadeleri yer aldı.

Metnin sosyal medyada gündem olması ve bazı kullanıcılar tarafından "Demirören'e satılan Hürriyet'te giderayak, Lenin'in şu şiir gibi sözünü spot yapan koca yürekli editör…” benzeri yorumlar yapılmasının ardından haberin spotunda revizeye gidildi. Spotun yeni halinde şu ifadelere yer verildi:

"1917 Ekim Devrimi’nin esin kaynağı ve önderi olan Lenin, Marksizm’in çağın gereklerine göre hem kuramsal, hem politik, hem de ekonomik alanda, temel ilkelere bağlı kalarak yeniden uyarlamaya çalıştı. Peki Vladimir İlyiç Lenin kimdir? İşte hayatı.."