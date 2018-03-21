Hürriyet'ten KAP'a ilk bildirim yurt dışı operasyonları için oldu

Doğan Medya Grubu’nun Erdoğan Demirören’a satıldığı haberinin ardından Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş. tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan ilk bildirim, yurtdışı bağlı operasyonları için oldu.

Hürriyet gazetesinden KAP’a yapılan bildirimde, Hollanda’da mukim Hurriyet Invest B. V.’nin sermayesinde yüzde 97.29 oranında pay sahibi olduğu Trader Media East Ltd.’nin dolaylı bağlı ortaklığı Pronto Media Holding Yönetim Kurulu’nun 22 Kasım’da aldığı kararla bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı ve "Bugün itibariyle söz konusu süreçte kamuya açıklama yapılmasını gerektiren herhangi bir yeni gelişme bulunmamaktadır” dendi.

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Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş.’den KAP’a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yer alan Özel Durum Açıklamalarımız vasıtasıyla; sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Hollanda'da mukim Hurriyet Invest B.V.'nin, sermayesinde %97,29 oranında pay sahibi olduğu Jersey'de mukim Trader Media East Ltd. ("TME")'nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya'da mukim Pronto Media Holding Yönetim Kurulu'nun 22.11.2017 tarihli Kararı ile; faaliyet gösterilen pazarlardaki rekabetin yoğunluğu ve operasyonel performansın istenen seviyede olmaması nedenleriyle bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiğini kamuya duyurulmuştu.

Söz konusu faaliyetlerin durdurulmasının, finansal tablolarımız üzerindeki kesin etkileri hakkında bilgiler, en son kamuya açıklanan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait yıllık finansal raporumuz ve ilgili dipnotlarında detaylı olarak açıklanmıştır. Bugün itibariyle söz konusu süreçte kamuya açıklama yapılmasını gerektiren herhangi bir yeni gelişme bulunmamaktadır. Süreçle ilgili ayrıca özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kamuoyu bilgilendirilecektir.

İşbu açıklama, bu konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası gereğince bilgilendirme amacıyla yapılan son ve nihai açıklamadır. Yukarıda bahsedildiği üzere gerekli bilgiler finansal raporumuzda ve ilgili dipnotlarında yer aldığından, bu kapsamda başkaca güncelleme açıklaması yapılmayacaktır."

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya varıldığı T24'ten tarafından bugün öğle saatlerinde duyurulmuştu. T24'ün aldığı bilgilere göre, grubun toplam 1.2 milyar dolara satışında anlaşmaya varıldı. D&R zincirinin satış kapsamı dışında tutulduğu öğrenildi. Bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor.