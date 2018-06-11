Hürriyet'ten: Artık Doğan Medya Grubu yayın ilkeleri, Demirören Medya Grubu yayın ilkeleri oldu

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici "Doğan Medya Grubu Yayın İlkeleri"nin "Demirören Medya Grubu Yayın İlkeleri" olarak değiştirildiğini duyurdu.

Bildirici, gazetenin yazarı Abdulkadir Selvi'nin kaynaksız anketini eleştirirken şunları söyledi:

Gazeteci olarak manipülasyonlara aracı olmamak için araştırma haberlerinde “yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarihi, görüşülen kişi sayısı ve araştırma yönteminin açık olarak belirtilmesi” zorunlu. Artık “Demirören Medya Grubu Yayın İlkeleri” adını alan yayın ilkeleri de bunu öngörüyor. Amaç okurun, araştırmayı bu veriler ışığında değerlendirmesini sağlamak.

TIKLAYIN: Doğan Medya Grubu Medya İlkeleri