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Doğan Grubu'nun yeni yayın ilkeleri açıklandı

Aydın Doğan: İlkelerimiz var, ilkelerimize uymayacak kimseler, basın hürriyeti yok diye kimi gerekçelerin arkasına sığınmasın

10 Aralık 2012 16:13

Doğan Grubu, bugün Aydın Doğan'ın açılış konuşmasını yaptığı bir toplantıda güncellenen yeni yayın ilkelerini açıkladı. İlkeler daha sonra Doğan Grubu yazar ve yöneticilerinin katıldığı bir panelde tartışıldı.

Görsel ve İşitsel Basın İlkeleri

Yazılı Basın İlkeleri

Hürriyet Dünyası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, 1990'lı yıllarda gazetenin yayın politikasını belirleyen Doğan Medya Grubu Yayın Konseyi'ne teşekkür etti.

"13 yıl önce yayın ilkelerimizi ilk kez yayınlamıştık. O zaman sosyal medya yoktu, ilkeleri yenilememiz gerekli" diyen Doğan şöyle konuştu:

"Bu ilkelerin tamamı yine gazeteciler tarafından hazırlandı. Biz de hissedarlar olarak destekledik. Yayın ilkelerimiz zamana uygun şekilde yenilense bile, bizim için değişmeyecek tek ilke doğru haberciliktir. İlkelerimiz var, ilkelerimize uymayacak kimseler, basın hürriyeti yok diye kimi gerekçelerin arkasına sığınmasın."

Aydın Doğan'ın konuşması ardından İrfan Şahin, Mehmet Y. Yılmaz, Rıfat Ababay ve Enis Berberoğlu'nun konuşmacı olduğu bir panelde yeni yayın ilkeleri konuşuldu.

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