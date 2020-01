Hürriyet'ten AKP'ye uzlaşma çağrısı: İktidarın toplumun bütün kesimlerini ikna edecek somut adımlar atmasını bekliyoruz

7 Haziran sonrası AKP'li bazı gruplarca binası saldırıya uğrayan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ağır bir dille eleştirilen Hürriyet gazetesi, 1 Kasım sonuçlarına ilişkin bir başyazı yayımladı. Uzlaşı çağrısı yapılan yazıda, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun balkon konuşmasındaki “Türkiye’yi her türlü kutuplaşmadan, her türlü çatışmadan, her türlü gerilimden çıkaracağız” sözleri hatırlatılarak, "İktidarın bu yönde toplumun bütün kesimlerini ikna edecek somut adımlar atmasını, “78 milyonu kucakladığı” yolundaki sözlerini gerçekten hayata geçirmesini diliyoruz" dendi.

AKP'nin tek başına iktidarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun büyük payı olduğunun vurgulandığı yazıda, isim vermeden devlet içinde örgütlendiği iddia edilen 'paralel yapı'ya da değinildi. "Hürriyet olarak devlet içindeki her türlü illegal yapılanmayla hukuk içinde mücadele etmenin yanında olacağız" dendi.

Hürriyet'in "1 Kasım'dan sonraya bakmak" başlığıyla yayımladığı (4 Kasım 2015) başyazı şöyle:

1 Kasım’da sandıktan kimsenin öngöremediği bir sonuç çıkmıştır. Alınan sonuç, AK Parti açısından bir başarı tablosudur. Bu başarıda, bütün süreçte ağırlığını hissettiren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, aktif bir seçim kampanyası yürüten Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun ve ayrıca bütün AK Parti kademelerinin rolü bulunmaktadır.

Türkiye’nin önündeki olumsuz koşullar göz önüne alındığında, ülkenin bir an önce bir yumuşama dönemine girmesi elzemdir. Başbakan Davutoğlu’nun pazar akşamı yaptığı konuşmalarda “Türkiye’yi her türlü kutuplaşmadan, her türlü çatışmadan, her türlü gerilimden çıkaracağız” şeklindeki sözleri, artık kendisinin de bu ihtiyacı hissettiğini gösteren önemli bir çıkıştır.

***

Sayın Davutoğlu’nun “Türkiye şu andan itibaren yapılan tartışmaları geriye bırakarak, gelecek hedeflerine odaklanmalıdır”, “Milletimiz istikrar istedi, güven istedi, meselelerine çözüm istedi”, “Demokrasiden, hukuktan, merhametten, şefkatten, sevgiden geriye bir adım gidilmeyecektir”, “Herkesin hukuku güvence altındadır ve herkesin hukuku, 78 milyon vatandaşımızın hukuku mutlak şekilde korunacaktır”, “Bütün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, fikir ve inanç özgürlüğü bizim teminatımız altındadır” sözleri iyimserlik yaratmıştır.

Bu alanda herkese, öncelikle de iktidara büyük sorumluluklar düştüğü tartışılamaz. İktidarın bu yönde toplumun bütün kesimlerini ikna edecek somut adımlar atmasını, “78 milyonu kucakladığı” yolundaki sözlerini gerçekten hayata geçirmesini diliyoruz. Gerilimlerin aşılabilmesi, aynı zamanda muhtelif mecralardan verilen mesajlarda gösterilecek özene de bağlıdır. Keza, ülkede giderek yaygınlık kazanan şiddet dilinin de bir an önce durdurulması gerekiyor.

***

Hürriyet olarak, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü hâkim kılmak, devlet içindeki her türlü illegal yapılanmayla hukuk içinde mücadele etmek, ülkemizin çoksesliliğini yaşatmak, düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere tüm özgürlük alanlarını genişleterek demokrasiyi güçlendirmek, nefret ve ötekileştirme söylemlerine itibar etmeyerek birleştirici ve kaynaştırıcı bir rol oynamak ve terörü ortadan kaldırmak için atılacak her adımın yanında olacağımızı belirtmek isteriz.

Bu beklenti ve temennilerle 1 Kasım seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.