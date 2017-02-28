Hürriyet'te Sedat Ergin dönemi bitti, yeni Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila

T24

AKP iktidarıyla peş peşe krizler yaşayan Doğan Medya Grubu'nun amiral gemisi Hürriyet'te, kısa süre içinde tekrar yönetim değişikliğine gidildi. Sedat Ergin, yaklaşık 2,5 yıl önce, Ağustos 2014'te getirildiği Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. Sedat Ergin'in yerine Hürriyet yazarlarından eski Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila getirildi. Pazartesi günü Ankara'dan İstanbul'a davet edilen Bila; Milliyet İstihbarat Şefliği, Milliyet Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği döneminden beri Aydın Doğan'ın güvendiği isimler arasında ön sıralarda yer alıyor.

Bir süredir konuşulan sürecin, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Genelkurmay Başkanlığı'nda eleştirilere karşı verilen yedi cevabı içeren "Karargâh rahatsız" başlıklı kulis haberi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile hükümetin sert tepkisi ve eş zamanlı olarak başlatılan "cunta" soruşturmasıyla hızlandığı yorumları yapıldı. Ancak T24'ün Hürriyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yönetimde değişikliğe şubat ayının ortasında karar verildi. Şubat ortasında Ankara'dan İstanbul'a davet edilen Fikret Bila'ya, Sedat Ergin'in de bilgisi dâhilinde Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevi teklif edildi. Bila görevi kabul etti, ancak Doğan Ailesi üyelerinin yurt dışında bulunması nedeniyle kararın açıklanması mart ayı başına bırakıldı.

T24'e bilgi veren Hürriyet kaynakları, "bu takvimin, 25 Şubat Cumartesi günü yayımlanan 'Karargâh rahatsız' başlıklı haber nedeniyle çıkan krizle çakışması üzerine doğal olarak gazete yönetiminde değişiklik gerekçesinin bu haber olduğu yorumları yapıldığını, ancak gerçeği bu tesadüfün açıklamadığını" söylediler.

Yalçındağ'ın istifası

Redhack'in Doğan Medya Grubu Başkanı iken Eylül 2016'da Mehmet Ali Yalçındağ'a ait olduğu iddiasıyla yayımladığı yazışmalarda, Sedat Ergin'in Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'nden, Deniz Zeyrek'in de Hürriyet Ankara Temsilciliği'nden alınmasına ilişkin olduğu öne sürülen bir metin de kamuoyuna yansımıştı.

Aydın Doğan'ın TÜSİAD'ın ilk kadın başkanı olan kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ'la evli olan Mehmet Ali Yalçındağ, yazışmaların sızması üzerine Doğan Medya Grubu Başkanlığı'ndan ayrılmış, ancak yayımlananların "e-mail" değil "günlükleri" olduğunu açıklamış, sızdırmalarda çarpıtmalar olduğunu öne sürmüştü.

Yalçındağ'ın ayrılmasının ardından, darbe girişimininin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı facetime ile ekrana bağladıktan sonra iktidar çevrelerinde de takdir gören Hande Fırat, Doğan TV Ankara Temsilciliği'nden Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirilmişti.

Fikret Bila Kimdir?

Türkiye medyasının kıdemli isimlerinden olan Fikret Bila 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1977 yılınsa, öğrenciyken, Yankı dergisinde başladı, daha sonra Nokta dergisinde de çalıştı.

Mezuniyetinin ardından parlamento adına devlet ve yerel yönetimler üzerinde denetim yapan Sayıştay'ın sınavını kazanarak denetçi oldu.

1980-1985 yılları arasında Sayıştay denetçisi olarak görev yapan Bila, Gazi Üniversitesi’nden 1986 yılında doktora derecesi aldı.

Sayıştay yıllarının ardından gazeteciliğe dönen Bila, Milliyet'le özdeşleşen isimlerden biri oldu, muhabirliğin ardından Milliyet Ankara İstihbarat Şefliği'ne getirildi.

Orhan Tokatlı'nın yerine getirildiği Milliyet Ankara Temsilciliği döneminde CNN Türk’te Ankara Kulisi programını sundu.

Bila, uzun süre "Yön" başlıklı köşesinde günlük yazılar yazdığı Milliyet'in Demirören ailesine satılmasının ardından, 30 Temmuz 2013'te Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Bila, 8 Haziran 2016'ya kadar sürdürdüğü bu görevin ardından, 1 Ağustos 2016'dan itibaren köşe yazarı olarak Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan Hürriyet'e geçti.

Uzun süre Milliyet Yayın Koordinatörlüğü yapan müteveffa gazeteci Hikmet Bila ile kardeş olan Fikret Bila'nın çalışmaları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Abdi İpekçi, Çağdaş Gazeteciler Derneği gazetecilik ödüllerine değer görüldü.

Bila'nın "Komutanlar Cephesi", "Ankara'da Irak Savaşları", "Hangi PKK: Satranç Tahtasındaki Yeni Hamleler", "Phoenix: Ecevit'in Yeniden Doğuşu" başlıklı kitapları yayımlandı.

Hürriyet'ten Milliyet'e, Milliyet'ten Hürriyet'e

Sedat Ergin'in Hürriyet'teki ilk görevi Washington Temsilciliği olmuştu. Daha sonra Hürriyet Ankara Temsilciliği'ne getirilen Ergin, 2005 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Ergin, Ekim 2000'de Milliyet'in Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen Mehmet Y. Yılmaz'ın Hanzade Doğan Boyner ile görüş ayrılığı yaşaması üzerine Nisan 2005'te bıraktığı bu göreve getirildi. Ergin, Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden yaklaşık 4,5 yıl sonra, 2009 Eylül ayı sonunda alındı.

Milliyet gazetesi Doğan grubu bünyesindeyken yapılan bu operasyonun ardından tekrar Hürriyet'e dönen Ergin, köşe yazarlığını sürdürürken Ağustos 2014'te Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi. Böylece Ergin, Hürriyet Ankara Temsilciliği görevinde selefi olan Enis Berberoğlu'nun Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinde halefi oldu.

Sedat Ergin kimdir?

1957 yılında doğan Sedat Ergin, İstanbul'da Robert Kolej'i bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Ankara SBF'nin diplomasi bölümünden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1975 yılında Türk Haberler Ajansı (THA) Dış Haberler Servisi'nde başladı. 1976-1978 yılları arasında THA'nın Ankara Bürosu'nda diplomasi, Meclis ve Başbakanlık muhabirlikleri yaptı.

1979-1987 yılları arasında, Hasan Cemal'in yönetimindeyken Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda diplomasi muhabirliği görevini üstlendi.

1987 yılında Hürriyet'e transfer olan Ergin, gazetenin Washington Temsilciliği'ne getirildi. Yaklaşık 6 yıl süreyle bu görevi üstlenen Ergin, 1 Mart 1993 tarihinde Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi. Bu görevi sırasında yaklaşık 12 yıl yazdığı "Ankara'dan" köşesinde genellikle diplomatik ve siyasi gelişmeleri ele aldı. Hürriyet'teki görevinin yanı sıra yine Doğan grubu bünyesindeki CNN Türk'te "Ankara Kulisi" programının katılımcılarından oldu.

2005 Nisan ayında getirildiği Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden, yaklaşık 4,5 yıl sonra, 2009 Eylül ayı sonunda, gazetenin tirajındaki düşüş nedeniyle alındı.

REFAHYOL koalisyonunun 28 Şubat sürecindeki çöküşünü anlatan "Fırtına" dizi yazısıyla 1997'de, 1 Mart tezkere krizine giden süreci anlatan "Bizden Saklananlar" dizi yazısıyla da 2003'te olmak üzere iki kez Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'nü kazandı. Çalışmaları iki kez de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Ödülü'ne değer görüldü.

Sedat Ergin, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Ergin ile evli.