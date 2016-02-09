Hürriyet'te görev değişimi

Hürriyet Gazetesi’nde İcra Kurulu Başkanlığı görevini kendi isteğiyle bırakan Ahmet Özer’in yerine, yönetim kurulu üyelerinden Çağlar Göğüş getirildi.

Çağlar Göğüs kimdir?



Hürriyet Gazetecilik’e Nisan 2015’te bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak dahil olan Göğüş, 1995 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve eğitim hayatını Florida Üniversitesi’nde yaptığı MBA derecesi ile tamamladı.



Göğüş, profesyonel kariyerine 1995 yılında Coopers & Lybrand Türkiye’de başladı ve ardından Arthur Andersen’de kısa dönem Kıdemli Analist olarak çalıştı.



1998 ve 2000 yılları arasında A.T Kearney şirketinde Kıdemli Danışman olarak çalışan Çağlar Göğüş, 2002 yılında Peppers & Rogers Grubu’na katılarak dokuz yıl süresince Peppers & Rogers’da Ortak olarak görev yaptı.



2010 yılından itibaren Peppers & Rogers bünyesinde EMEA bölgesinin sorumluluğunu üstlenen Göğüş, 2014 yılına kadar Genel Müdür (Managing Director) unvanı ile Peppers & Rogers Group’un uluslarararası platformda ve EMEA bölgesini hedefleyen yayılma sürecini başarılı bir şekilde yönetti.



Göğüş, evli ve 2 çocuk babası.

Ahmet Özer kimdir?

1972 doğumlu olan Ahmet Özer lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı, iki yıl çeşitli firmalarda proje geliştirme rollerinde görev yaptıktan sonra 1996 yılında Doğan Holding bünyesine katıldı.



2005 yılına kadar Doğan Holding bünyesinde Strateji & İş Geliştirme Müdürlüğü pozisyonunu üstlenen Özer, 2005 yılında İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak Hürriyet’e geçti ve 2007 yılından itibaren ise Strateji ve İş geliştirme Grup Başkanı olarak görevine devam etti.



Ahmet Özer, 2009 yılı itibariyle İcra Kurulu üyesi olarak Hürriyet İnternet Grup Başkanı pozisyonuna atanmıştı.



Hürriyet’in yurtdışı iştiraki olan TME’nin satın alınma sürecinin yürütülmesinde ve tamamlanmasında katkılar sağlayan Özer, Temmuz 2010 itibariyle TME’nin 7 ayrı ülkedeki tüm birimlerinin yönetim sorumluluğunu da üstlenerek, TME İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevine getirilmiş ve Moskova’daki merkez ofiste bu görevini başarıyla sürdürmüştü.



Ahmet Özer Haziran 2014 itibariyle Hürriyet Dünyası İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atanmıştı.



Özer, evli ve 2 çocuk babası.