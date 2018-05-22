Hürriyet'te bayrak değişimi; Vahap Munyar, görevi Fikret Bilâ'dan teslim aldı

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından işten çıkarmalar ve görev değişiklikleri devam ediyor. Hürriyet’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, görevi dün Fikret Bilâ’dan teslim aldı. Bilâ daha önce Demirören Holding'e ait Milliyet gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fikret Bilâ, bu dönemin meslek hayatının gururla anacağı en güzel dönemlerinden biri olduğunu belirterek, “Gündem oluşturan, ses getiren haberlere imza attık. İnsanların yaşamına dokunan, haksızlıkları, adaletsizlikleri gündeme getiren, ısrarla gündemde tuttuğumuz konularda uygulamaları değiştiren bir gazetecilik anlayışıyla çalıştık. En büyük, en değerli gazetecilik ödüllerini aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Yayın yönetmenliği görevine gelen Vahap Munyar’ın meslek ilkelerine verdiği öneme dikkat çeken Bilâ, “Vahap Munyar, haberlerini ve yazılarını dikkatle izlediğim, ekonomi gazeteciliğinin en başarılı isimlerinden biridir. Gazetecilik ilkelerini her zaman özenle koruyan değerli dostum Vahap Munyar’la çok başarılı haberlere imza atacağınızdan, Hürriyet’i daha iyi yerlere taşıyacağınızdan eminim” dedi.

"Yapacağımız iş, haberciliğimizi sürdürmek"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da yeni dönemde Hürriyet’in etkili haberciliğini sürdüreceğini söyledi: “Fikret Bilâ’yla dostluğumuz çok eski dönemlere dayanıyor. Milliyet’te aynı dönemde birlikte çalışmıştık. Yıllar sonra Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni olduğunda çok sevindim, hep en iyi seçeneklerden biri olduğunu düşündüm. En rahat konuşabildiğim, dostça sohbet edebildiğim meslektaşlarımdan biri oldu. Hürriyet’in Demirören Ailesi’ne geçmesinin ardından böyle bir görev değişimi gündeme geldi. Fikret Bilâ’dan aldığımız bayrağı, birlikte daha yukarılara taşıyacağız. Yapacağımız iş, haberciliğimizi sürdürmek.”

Vahap Munyar kimdir?

Hürriyet’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, 1958 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1980’de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu (şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi. Üniversitede öğrenciliği sırasında, 1978’de bir arşivde gazete keserek mesleğe ilk adımı attı. 1979’da Anka Ajansı’nın İstanbul ofisine geçti. 1984’te Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’ne muhabir olarak girdi. Hürriyet’te iken Başbakanlık Basın Yayın’ın bursuyla 6 aylığına İngiltere’ye dil eğitimine gitti. Dönüşünde (Mayıs 1987) yeni kurulan Söz gazetesinin 4 yazı işleri müdüründen biri oldu. Aynı yılın kasım ayında geçtiği Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde 5 yıl görev yaptı. Ekim 1992’de Hürriyet’e Ekonomi Müdür Yardımcısı göreviyle döndü. Sonra Hürriyet Ekonomi Müdürü oldu. Bu görevini 15 yıl aralıksız sürdürdükten sonra köşe yazarlığına devam etti. Munyar, meslektaşı Emine Munyar’la evli. Kızı, ABD’de müzik eğitimini tamamladı. Vahap Munyar, 2002 yılından bu yana yönetiminde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) halen başkanvekili olarak görev yapıyor.