Hürriyet'in insan hakları treni İstanbul'da

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 60. yılında, 60. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Hürriyet Gazetesi ile TCDD'nin ortaklaşa organize ettiği proje kapsamında 1 Temmuz'da Kars'tan yola çıkan tren, 9 bin 900 kilometre yol katettikten sonra Haydarpaşa Garı'nda vatandaşlar tarafından çoşkuyla karşılandı.



Yolculuk ölümsüzleştirilecek



Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet İnsan Hakları Treni'nin, 45 günlük gezisi boyunca 38 il ve 2 ilçede 150 bin kişiyle konuşulmasını sağladığını belirterek, özellikle çocuklara ve gençlere "hak algısı ve talepler" kavramını öğretmeye çalıştıklarını söyledi. Vuslat Doğan Sabancı, bugün Sirkeci Garı'ndan hareket ederek Kırklareli'de gezisini tamamlayacak olan trenin, yolculuğu boyunca 35 bin çocuğu atölye çalışmalarına kattığını ve onlara hak kavramını öğretmeye çalıştıklarını ifade etti.



"Hürriyet İnsan Hakları Treni, 45 günlük gezisi boyunca 38 il ve 2 ilçede 150 bin kişiyle konuşulmasını sağladı" diyen Vuslat Doğan Sabancı, "1 Temmuz'da Kars'tan 'Özgürlük ve Hürriyet hakkımızdır' sloganıyla çıktığımız yolda, 'hak algısı ve talepler' kavramını özellikle çocuklara ve gençlere öğretmeye çalıştık. Bu gezide Akbank Çocuk Tiyatrosu 44 oyun sergiledi, 15 ilde ücretsiz halk konserleri verildi, 100 bin çocuğa kitap dağıtıldı, 75 saatlik film ve 50 bin kare fotoğraf çekildi, sayısız haber yapıldı. Bu değerli malzemeleri kitap, sergi ve belgesel olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.



İnsan hakları kavramında bir araya geldik



Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ise Edirne'den Kars'a dek tüm Türkiye'yi katetmeyi hedef edinmiş trenin, Türkiye'nin çok önemli 2 kurumunu yanyana getirdiğini söyledi. Bu iki kurumun "insan hakları" kavramında biraraya geldiğini dile getiren Özkök, "Ama bu yolculuğun en güzel yanı çocukların gösterdiği büyük ilgiydi. 'İnsan hakları' deyince, Kürt sorunu ve türban konuları dışında akla birşey gelmiyor. O yüzden, biz çocuklara daha evlerindeyken insan hakları kavramını anlatmaya çalıştık. Sanırım bunda da bir sonuca ulaştık.



Ayrıca bu geziler sırasında bizi eleştirenler, 'Genç Siviller' de garlara geldi. Onlara seneye trende bir vagon vermeyi teklif ediyorum. Bize muhalif olanlarla bile aynı garda buluşabileceğimizi gösterdik. Seneye daha kapsamlı bir proje yapacağız" diye konuştu.

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da tren yolculuğunda görev alan kişilerin trenin çevreye yaptığı katkıyı iyi bir biçimde gözleme olanağı bulduğuna işaret ederek, "Kars'tan yola çıkıp Haydarpaşa Garı'na gelen ve kilometrelerce yol kateden bu treni burada ağırlamaktan gurur duyuyorum" dedi.



Törene, İstanbul Valisi Muammer Güler ve Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Sabahat Akkiraz ve Orient Express ile Aylin Aslım birer konser verdi.

