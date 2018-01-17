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Hürriyet'in finans ekine yeni yayın yönetmenleri

Atamayı, İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş imzaladı

17 Ocak 2018 12:45

Doğan Grubu’nda Hürriyet’in finans eki BigPara’nın yayın yönetmenliğine Sefer Levent, Hürriyet Oto'nun yayın yönetmenliğine ise Emre Özpeynirci atandı.

Atamayı, İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş imzaladı. Personel duyurusunda, “Yayın organizasyonumuzdaki 360 Projesi kapsamında dijital ortamda yayın yapan organlarımızın da etkinliğini arttırmak adına 1 Ocak 2018 itibariyla, Sayın Sefer Levent, Hürriyet’in finans portalı olan BigPara’nın Yayın Yönetmeni olarak, Sayın Emre Özpeynirci ise Hürriyet Oto markamızın yayın yönetmeni olarak atanmıştır” ifadeleri yer aldı.

 

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