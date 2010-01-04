Hürriyet'in Ankara Temsilcisi kim olacak

T24- Enis Berberoğlu'nun Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilmesinin ardından medya kulislerinde gazetenin Ankara Temsilciliği'ne yapılacak atama konuşuluyor. Bu görev için konuşulan isimlerden biri olan Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Bilal Çetin, bu konuda yorum yapmak istemedi.



Enis Berberoğlu'nun listesindeki adaylar arasında, Hasan Cemal'in yönettiği dönemde Cumhuriyet'in Ankara Bürosu'nda birlikte çalıştığı yakın arkadaşı Bilal Çetin'in de bulunduğu konuşuluyor. Berberoğlu, CNNTürk'te yayınlanan "Parametre" programında gündemi Çetin ile birlikte yorumluyordu.



CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk Televizyonu'nda yayınlanan "Basın Koridoru" adlı programa katılan Bilal Çetin, kulislerde konuşulan gelişmelerle ilgili bilgi vermek istemedi. Ketum bir gazeteci olarak bilinen Çetin, Hürriyet'in Ankara Temsilciliği için adı geçtiği hatırlatılınca , "Enis benim eski arkadaşım. Bu konuya girmeye gerek yok" diyerek herhangi bir açıklama yapmadı.



Hürriyet'in bugünkü (4 Ocak 2010) "Lastik Devi Pirelli" manşetinin gündem için "hafif" kaldığı yorumu üzerine de Çetin, "Enis Berberoğlu'nu davet edip ona sorun. Ben bir şey demek istemem" yanıtını verdi.



Programa telefonla bağlanan t24.com. Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın da, hükümetin Doğan grubuna karşı kararlı bir baskı politikası yürüttüğünü anlatırken, Hürriyet'in geleceği konusunda da değerlendirmelerde bulundu.



