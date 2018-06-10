"Hürriyet'i bu kadar kısa süre içerisinde Takvim'in muadili hâline getirmek, gerçekten büyük başarı"

Avukat Aslı Kazan, kişisel Twitter hesabında Hürriyet'in "Muharrem İnce'ye peş peşe yalanlama" başlığıyla yayımlanan haberini eleştirdi.

"Hürriyet’e haber yaptıran Erhan Afyoncu’nun, FETÖ’nün yayın organı olduğu iddiasıyla el konulan Bugün gazetesinde 8 yıl boyunca köşe yazdığını, hatırlatmak gerek" diyen Kazan, "Hürriyet gazetesini bu kadar kısa süre içerisinde Takvim’in muadili haline getirmek, gerçekten büyük başarı" görüşünü dile getirdi.

Söz konusu haberde, şu ifadeler yer alıyordu:

İnce, "Harp Akademileri’ni kapattılar Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar o da FETÖ’cü çıktı" dedi. İnce'nin bu iddiasının "yalan" olduğu kısa bir süre içinde anlaşıldı.



Sunucu, Rektör Afyoncu'nun hakkındaki iddiaları düzeltmek için programa bağlanmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine İnce, "Doğru'dur. Dekan olacak o. Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum o yüzden, rektör ve dekan ayrımını bilirim" dedi.

Ancak İnce'nin "FETÖ'cü dekan" iddiasının da yalan olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Sunucu bir kere daha cevap hakkı için telefon bağlantısı talebi olduğunu bildirdi. İkinci kez "yalanlanan" İnce, gergin ve kızgın bir ifade ile her isteyenin programa bağlanmamasını istedi. İşin doğrusunun üniversitede görevli 150 şube Müdüründen biri olan Kadir Atakan olduğu belirtildi.