Hürriyet'e yeni yönetici

Demirören Grubu’nun satın alım anlaşması imzaladığı Doğan Gazetecilik ve Hürriyet Gazetecilik şirketlerinin Yönetim Kurulu aldığı kararla yönetim kurulunda değişikliğe gidileceğini duyurdu. Şirketlerin yönetim kurulu üyeliğine, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal getirildi.

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Zafer Mutlu'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Soysal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Üç yeni isim

Hürriyet Gazetecilik şirketinin konuyla ilgili KAP açıklaması şöyle:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Sabancı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Vuslat Sabancı'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Soysal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Béatrice de Clermont Tonnerre'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Béatrice de Clermont Tonnerre'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Uğur Nabi Yalçın'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Kai Georg Diekmann'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek, Kai Georg Diekmann'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Oktay Demir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.”

Mehmet Soysal kimdir?

Mehmet Soysal, 1964 tarihinde Elazığ‘da doğdu. Üniversitede Kamu Yönetimi ve Sinema-Televizyon eğitimi aldı. Daha sonra ABD‘de California eyaletinde kurulu bulunan uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürmekte özel bir üniversite olan Preston University‘de Siyaset Bilimi eğitimine devam etti.

Mehmet Soysal, 1983 yılında Türkiye Gazetesi‘nde gazeteciliğe başladı. Meslek hayatını 1992 yılından itibaren TGRT TV’de devam ettirdi. , 3 ayrı kitap yazdı ve çeşitli belgeseller hazırladı.

2010 yılındaki Beşiktaş Kongresi’nde başkanlığa yeniden seçilen Yıldırım Demirören yönetiminde Mehmet Soysal, Beşiktaş’ın yeni yönetim kurulu üyesi oldu. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

1999 ile 2010 yılları arasında TGRT ve TGRT Haber‘de 12 yıl süreyle Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

2014 – 2016 yılları arasında iki yıl boyunca Vatan gazetesinde çalıştı. 12 Mart 2016 tarihinden itibaren Milliyet‘te köşe yazıları yazmaya başladı.

22 Nisan 2016 tarihinde Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı görevine getirildi

Mehmet Soysal, 1993 yılında evlendi. 18 yıl evli kaldıktan sonra boşandı, görev yaptığı spiker Seçil Erus ile 2011 yılının kasım ayında evlendi. Nikahı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Nikah şahitliklerini ise Beşiktaş Kulübü başkanı Yıldırım Demirören ve babası Erdoğan Demirören, iş adamı Yılmaz Ulusoy yaptı.

Kitapları :

2005 – Yılmaz Ulusoy/Yılmayan Bir Adamın Öyküsü

2004 – Yılmaz Ulusoy/Yılmayan Bir Adamın Öyküsü

2001 – Başbaşa / Olayların ve Düşüncelerin Örgüsü