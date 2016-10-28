Hürriyet'e saldırı davası başladı

Hürriyet gazetesine saldırı davasında 13 sanık ifade verdi. Suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini isteyen sanıklar "Zarar verdiğimizi kanıtlasınlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber-ATV ortak yayınındaki ifadelerini çarpıtarak duyurduğu iddiasıyla, akşam saatlerinde, aralarında AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın da bulunduğu 150 kişilik grubun saldırısına uğramıştı.

Hürriyet Gazetesi’nin Bağcılar’daki binasına 6 ve 8 Eylül tarihlerinde saldırı düzenleyip, camları, kameraları kıran, direkleri söken gözü dönmüş grupta yer aldıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma sonunda 26 kişi hakkında nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Bakırköy 5’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 13 sanık katıldı.

Sanık Adem Çoban (25) evli, bir çocuklu ve işsiz olduğunu belirterek "Olay tarihinde Hürriyet gazetesi binası önünden geçiyordum. Kalabalığın ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ diye slogan attığını görünce arabamdan indim. Ancak gazete binasına zorla girmedim. Herhangi bir eşyaya zarar vermedim. Zarar görenleri de görmedim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık Ahmet Çakır (39): Motosikletiyle olay yerinden geçerken İstiklal Marşıokunduğunu duyunca durduğunu, gazetenin bahçesine ya da binasına girmediğini anlattı.

Sanık Ahmet Demir (32): Olay gecesi yolun kalabalık olduğunu, sloganlar atıldığını ve polisin de olay yerine geldiğini söyledi. Demir, Hürriyet gazetesine zorla girme ve bazı şeylere zarar vermenin söz konusu olmadığını belirterek kimin yaptığını da görmediğini söyledi.

Sanık Emirhan Can (38): "Orayı yolumun üzerindeydi. Oradan geçerken kalabalığı gördüm. İstiklal marşı okunurken inip okunmasına katıldım. Ben gittiğimde olay olmuş ve polisler gelmişti. Taşkınlık yapıldığını polisten öğrendim. Ben gazete binasına ya da bahçesine girmedim. Beraatimi talep ederim."

Sanık Hakan Özey (40): "Ben olay gecesi düğün davetiyelerimi dağıtıyordum. Hatta düğünüme bir gece kalmıştı. Vardığımda kalabalık bir grup gördüm. Ancak herhangi bir şekilde olaylara karışmış değilim. Buna rağmen beni de gözaltına aldılar. Beraatimi istiyorum"

Sanık Recep Kayalar (50): Olay günü oradan geçerken trafik durduğu için kendisinin de durduğunu ancak aracından dahi inmediğini söyledi.

Sanık Recep Başçıl (27): Binaya ve bahçeye girmediğini belirtti.

Sanık Yunus Yeşilyurt (27): İstiklal Marşı okunduğu için aracından indiğini ancak binaya girmediğini söyledi.

Diğer sanıklar İsmail Aksu (30), Hayrettin Kayalar (30), Selim Kişmiş (33), İsmail Çakmak (24), Abdurrahman Zafer Kılıç (43) da binaya ve eklentilerine girip zarar vermediklerini belirterek beraatlerini talep etti.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. vekili avukat Cangür Günaydın müdahillik talebinde bulundu. Müdahillik talebine karşı diyecekleri sorulan sanıklar "Biz herhangi bir zarar vermiş değiliz, zarar verdiğimizi kanıtlasınlar. Bu nedenle de müdahale talebini kabul etmiyoruz. Zira kendileri haksızlık yapmışlardır" dedi.

Hürriyet Gazetesi ve Matbaacılık A.Ş.’nin müdahil olarak duruşmalara kabulüne karar veren mahkeme, savunması alınamayan sanıklar hakkında zorla getirilme kararı verdi.