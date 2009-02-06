T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Hürriyet'e e-posta sabotajı

Hürriyet gazetesinin elektronik posta adreslerinden hurriyet@hurriyet.com.tr ırkçı bir korsanın saldırısına uğradı

06 Şubat 2009 02:00

Hürriyet ’in internet posta adreslerinden biri olan "hurriyet@hurriyet.com.tr" ırkçı bir korsan hareket tarafından saldırıya uğradı.

Hacker’ların geliştirdiği basit yazılım sayesinde Bayındırlık Bakanlığı’ndan Tekel’e, reklam ajanslarından özel havacılık şirketlerine, üniversitelerden, belli başlı liselerdeki öğretmenlere kadar 7 bin kişiye Hürriyet adıyla e-posta gönderildi. Postanın başlığı ’Beklenen Ermeni Listeleri Açılıyor. Hürriyet.com.tr’yi takip edin’, içeriği ise şöyle: "Dış güçlerin içimizdeki piyonları olan maskeli provokatörlerin maskelerini düşürdük. www.maskelitehdit.com adlı sitemizde Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alan PKK ve irticai terör örgütlerinden başta Hizbullah olmak üzere İBDA-C, İslami Hareket, Ceysullah gibi örgütlerin üst düzey sorumluları militanların büyük çoğunluğunun Ermeni, Süryani ve Yezidi asıllılardan oluştuğunu, Türk olmadıkları halde Türkçülük adı altında milliyetçi yapılanmalara sızanları göreceksiniz." Postanın en altında "listeleri Hürriyet.com.tr adresinde de bulacaksınız" ibaresi yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24