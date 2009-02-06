Hürriyet'e e-posta sabotajı

Hürriyet ’in internet posta adreslerinden biri olan "hurriyet@hurriyet.com.tr" ırkçı bir korsan hareket tarafından saldırıya uğradı.



Hacker’ların geliştirdiği basit yazılım sayesinde Bayındırlık Bakanlığı’ndan Tekel’e, reklam ajanslarından özel havacılık şirketlerine, üniversitelerden, belli başlı liselerdeki öğretmenlere kadar 7 bin kişiye Hürriyet adıyla e-posta gönderildi. Postanın başlığı ’Beklenen Ermeni Listeleri Açılıyor. Hürriyet.com.tr’yi takip edin’, içeriği ise şöyle: "Dış güçlerin içimizdeki piyonları olan maskeli provokatörlerin maskelerini düşürdük. www.maskelitehdit.com adlı sitemizde Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alan PKK ve irticai terör örgütlerinden başta Hizbullah olmak üzere İBDA-C, İslami Hareket, Ceysullah gibi örgütlerin üst düzey sorumluları militanların büyük çoğunluğunun Ermeni, Süryani ve Yezidi asıllılardan oluştuğunu, Türk olmadıkları halde Türkçülük adı altında milliyetçi yapılanmalara sızanları göreceksiniz." Postanın en altında "listeleri Hürriyet.com.tr adresinde de bulacaksınız" ibaresi yer alıyor.

