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Hürriyet.com.tr’de tensikat, Radikal Kitap’ta devir teslim

Hürriyet’in internet sitesinde işten çıkarmalar başlarken Radikal Kitap ekinin 12 yıllık editörleri Burcu Aktaş ve Derviş Şentekin gruptan ayrılıyor

30 Mart 2016 19:50

Doğan Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Hürriyet’in internet sitesinde yaklaşık 20 kişinin işine son verilmesi planlanıyor. Radikal gazetesinin basılı yayınının sonlanmasının ardından Hürriyet’in Cuma eki olarak çıkan Radikal Kitap editörleri de değişiyor.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yayın yönetmenliğinde 1996 yılında yayın hayatına başlayan Radikal gazetesinin 2014’te basımının durdurulması ardından geçen hafta Radikal.com.tr’nin yayınına da güncellememe yöntemiyle son verildi. İlk sayısı 23 Mart 2001’de çıkan Radikal Kitap eki Hürriyet gazetesinin Cuma eki olarak basılmaya devam ederken eki 12 yıldır yayına hazırlayan editörler Burcu Aktaş ve Derviş Şentekin’in de grupla yolları ayrıldı. Aktaş ve Şentekin’in yerine kültür sanat bölümünden Bahar Çuhadar ve Erkan Aktuğ geldi.  

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde çalışan yaklaşık 20 kişinin de işine son verilmesinin planlandığı öğrenildi. İşten çıkarmaların başlandığı belirtilen sitenin yönetimine, Ocak 2016’da Milliyet.com.tr’den istifa eden Ercüment İşleyen getirilmişti. 

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