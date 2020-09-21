Hürriyet yazarından Sağlık Bakanı Koca'ya öneri: Ters yatırılmış olarak acı çeken hastalar kamu spotu olarak gösterilsin

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadelede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya öneride bulundu. Çekirge, sigara paketlerinin üzerindeki görseller gibi Koronavirüs hastalarının ters yatırılmış hale acı çekerken ki görüntülerinin televizyonlarda kamu spotu olarak gösterilebileceğini ifade etti.

Çekirge şunları kaydetti:

"Acaba sigara paketlerinin üzerine konulan 'korkunç kanser' görüntüleri gibi, Sağlık Bakanlığı’nın sigarayı bırakma filmleri gibi bu virüs için de televizyonlardan kamu spotları mı yayınlansa. Ters yatırılmış olarak acı çeken o hastaların durumu, sigara paketlerinin üzerindeki feci görüntüler gibi gösterilse.

Turizme ve hayata yasak konulamayacağına göre olayın vahametini anlatan daha keskin görüntüler gerekmiyor mu? Bunu uygun bir yöntemle anlatmak gerekmiyor mu?"

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