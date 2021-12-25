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Hürriyet yazarından Sağlık Bakanı Koca’ya çağrı: Bu şiddeti durdurmak sizin elinizde

"Anadolu’nun en ücra köşelerinde zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarımıza daha medeni bir güvenlik ortamı sağlayın”

25 Aralık 2021 08:50

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde şiddete uğrayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Güneş’i hatırlatan Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.

“Sayın Bakan, lütfen... Anadolu’nun en ücra köşelerinde zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarımıza daha medeni bir güvenlik ortamı sağlayın” diyen Çekirge, şöyle devam etti:

“O çocuklar bunca özveriye rağmen itilip kakıldıkça, dayak yedikçe, saldırıya uğradıkça, ben kahroluyorum... Yoksa onları her yıl Tıp Bayramı’nda mı hatırlayacağız?”

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Rıdvan GüneşFatih ÇekirgeFahrettin Koca
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