Hürriyet yazarından Sabah yazarı Uluç’a: Yaptığın her şey yanlış Hıncal Abi

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, kendisini eleştiren Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yönelik yeterli tedbirleri almadığını savundu.

Semercioğlu, "Ben başından beri, üstelik daha İtalya’da ölümler başlamadan 'Bu işin şakası yok, çok ciddiye almamız lazım' diyenlerdenim.Hıncal Abi ise normal hayatımıza devam edelim diyenlerden. Hıncal Abi eleştirdiğim yazısındaki rakamları vermediğim için 'Benden özür dilemelisin' dedi. Doktor arkadaşı geçen yıl sadece Almanya’da gripten ölenlerin sayısının 25 bin olduğunu söylemiş, yazmadığım o... Dün özür talebini köşesinde tekrar ederken son günlerde yaptıklarını da sıralamış Hıncal Abi. Yapmayın denilen ne varsa hepsini yapmış. Yaptığın her şey yanlış Hıncal Abi." görüşünü savundu.

Semercioğlu, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkililer ve uzmanlar 'Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' derken, Hıncal Abi hâlâ yazı yazmak için gazeteye gittiğini söylüyor. Yanlış... Daha da kötüsü gazeteden çıkıp AVM’ye de gitmiş. AVM’lerin kapatılması bile tartışılırken, Türkiye’nin en önemli mağazaları Boyner, Mudo, Beymen mağazalarını kapatırken mağazaları gezmiş Hıncal Abi. Yanlış... Uzmanlar 'Kuaförler hijyen açısından tehlikeli” derken manikür-pedikür yaptırmış. Yanlış..." düşüncesini dile getirdi.

Semercioğlu, "Daha da bitmedi; yeğenini ve eşini aynı akşam evine davet etmiş, gece 23.00’e kadar yiyip, içmişler. Külliyen yanlış hareket... Nerede kaldı sosyal mesafe, nerede kaldı izolasyon, nerede kaldı 'evlerinize kapanın' çağrıları Hıncal Abi? Ben sana yemeğe, sen bana partiye geleceksen neden kapattık biz bu kafeleri, barları, kıraathaneleri o zaman?" ifadesini kullandı.

Semercioğlu yazısında şunları kaydetti:

İnsanlar bir araya gelmesin, buluşmasın, virüs yayılmasın diye değil mi?

Allah korusun AVM’den aldığın virüsü ya da yeğeninin taşıdığı virüsü birbirinize bulaştırmamak için buluşmamanız lazım en başta.

Normal hayatımıza devam etme şansımız yok Hıncal Abi...

Kendimiz, yakınlarımız ve diğer insanların sağlığı için böyle bir şansımız yok.

Lütfen arkadaşlarını eve maça davet etme, salı toplantılarını da iptal et.

Akrabalarınla yemekleri ötele...

Bizim yemeği de yaza doğru yaparız artık.

Mümkün olduğu kadar az insanla bir araya gel.

Biliyorum senin gibi sosyal biri için çok zor ama bu zorluğu hepimiz yaşamak durumundayız.

Üstelik kendi dediğin gibi en büyük risk grubunda bulunurken.

Lütfen biraz eve kapan. “Evde kal Türkiye” çağrılarına uy...

Sen bizim için önemlisin... Sen bizim için kıymetlisin...

Yazının devamı için tıklayın