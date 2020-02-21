Hürriyet yazarından oyuncu Tuvana Türkay’a: Dava açacakmış, ilk sıraya beni koy!

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, “Ağır Romantik” filminin galasında yaşanan ‘Sette çok eğlendik klişesine girmeyemeyeceğim’ polemiğini bugünkü köşesine taşıdı. “Tuvana Türkay, olay sonrasında da gafa, hataya, baltayı taşa vurmalara doyamıyor.” düşüncesini dile getirdi. Tuvana Türkay'ın kendisine eleştirenlere dava açacağını yazan Özbey, "Dava açacakmış, ilk sıraya beni koy!" ifadesini kullandı.

Özbey, "Daha vahimi var: Yaptığı hareketi eleştirenlere 'Kötülükle beslenen insanlar olduğunuzu unutmuşum' diye çemkirdi. Kişi herkesi kendisi gibi bilirmiş. Kötülük nerede, yapan kim, durumu kurtarmak için nasıl abuk bir gerekçe ileri sürdü... Bunların hepsi medya mensuplarının kayıtlarında, sosyal medya arşivlerinde mevcut. Bir de tehdit savurmuş Tuvana Hanım: Kendisine karşı bu tür söylemlerde bulunanlar hakkında avukatı aracılığıyla hukuki yollara başvuracakmış. Aman çok korktuk! Al bak tweet falan da değil, kapı gibi yazı. İlk sıraya beni koy. Çünkü bence ihtiyacın olan avukat değil, çekip biraz nasihat edecek bir büyüğün." görüşünü savundu.

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