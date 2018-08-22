Hürriyet yazarından Milli Eğitim Bakanı'na: Önyargı ve ideoloji yerine öğrenmeye ihtiyacımız var

Hürriyet yazarı Taha Akyol, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "seslendi." Akyol, "Bir hamasettir, bizi bilgiden uzaklaştırarak sürüp gidiyor" diyerek Selçuk'a "Önce öğretmen ve müfredat... Önyargı ve ideoloji yerine 'belirsizlik mantığını', yani çoklu rasyonelliği, merak etmeyi, sorgulamayı 'öğrenmeye' ihtiyacımız var" sözleriyle çağrıda bulundu.

Akyol'un "Öğrenmeden bilmek!" başlığıyla (22 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Osmanlı’nın yükselme ve çöküşünün zihni, kurumsal ve iktisadi sebeplerini öğrenmeden, Avrupa’yı dünya hâkimi kılan bilim devrimi ve sanayi devrimi hakkında bir şeyler okumadan bu konularda doğru düşünmek mümkün mü?

Günümüzü, çağımızın dinamiklerini doğru anlamak mümkün mü?

Ama bir hamasettir, bizi bilgiden uzaklaştırarak sürüp gidiyor.

Eğitim ve zihniyet sorunlarını benden çok daha iyi bilen Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a seslenmekten kendimi alamıyorum: Önce öğretmen ve müfredat... Önyargı ve ideoloji yerine “belirsizlik mantığını”, yani çoklu rasyonelliği, merak etmeyi, sorgulamayı “öğrenmeye” ihtiyacımız var.