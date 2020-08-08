Hürriyet yazarından Koronavirüs tepkisi: Arkadaşlar, lütfen her şeyi devletin yasaklarından beklemeyelim

Hürriyet yazarı Farih Çekirge, pandemi sürecindeki kurallara uyulmaması nedeniyle görevden alındığı belirtilen Çeşme Kaymakamını örnek göstererek, "Şimdi Çeşme’ye gelen yeni kaymakam ne yapsın? Plajlara polis baskını mı yapsın?" diye sordu. Vatandaşları sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyaran Çekirde, "Arkadaşlar, lütfen her şeyi devletin yasaklarından beklemeyelim" dedi.

"Ne olur biraz kendi irademizle önlem alalım. Şimdi buradan felaket haberciliği yapmak istemiyorum ama... Siz dikkat etmezseniz, ben dikkat etmezsem, nasıl çıkacağız bu işin içinden?" diye soran Çekirge, "Yani demem o ki... Şimdi Çeşme’ye gelen yeni kaymakam ne yapsın? Plajlara polis baskını mı yapsın? Bunu mu hak ediyoruz? " dedi.

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